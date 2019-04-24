﻿ Cамый быстрый гол в истории Англии? Легко! Год забили на 7-й секунде, Mixnews.lv

Cамый быстрый гол в истории Англии? Легко! Год забили на 7-й секунде
В мире | 24 апреля 2019 года, 19:44
Нападающий "Саутгемптона" Шейн Лонг забил гол на 7-й секунде встречи 31-го тура АПЛ с "Уотфордом". Этот гол стал самым быстрым в истории английской Премьер-лиги.
Ранее автором самого быстрого гола в чемпионате Англии был бывший футболист "Тоттенхэм Хотспур" Ледли Кинг. В 2000 году Кинг забил в ворота "Брэдфорда" на 9-й секунде.
Shane Long scores the fastest goal in Premier Legue history, 7 seconds ! #WATSOU #ShaneLong #Long pic.twitter.com/VcxzXArpLT— Chayk ! (@chayk_d_mahn) 23 апреля 2019 г.
Источник: Чемпионат