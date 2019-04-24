﻿ Cамый быстрый гол в истории Англии? Легко! Гол забили на 7-й секунде, Mixnews.lv

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Нападающий "Саутгемптона" Шейн Лонг забил гол на 7-й секунде встречи 31-го тура АПЛ с "Уотфордом". Этот гол стал самым быстрым в истории английской Премьер-лиги.

Ранее автором самого быстрого гола в чемпионате Англии был бывший футболист "Тоттенхэм Хотспур" Ледли Кинг. В 2000 году Кинг забил в ворота "Брэдфорда" на 9-й секунде.

Источник: Чемпионат