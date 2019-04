﻿ "Паспортная оккупация": Путин упростил получение гражданства жителям Донбасса, Mixnews.lv

В мире |

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощении процедуры предоставления российского гражданства жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Документ опубликован на сайте Кремля.

Согласно указу, заявление о приеме на гражданство должно рассматриваться не дольше трех месяцев.

Как отмечает "Коммерсантъ", у президента России появилось право предоставлять гражданство по упрощенной схеме после того, как были внесены поправки в федеральный закон "О гражданстве РФ".

Уточняется, что в российских регионах, граничащих с ДНР и ЛНР, подготовлена вся инфраструктура для приема граждан.

Решение России об упрощенном получении гражданства для жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей подрывает попытки реализации минских договоренностей. Такое мнение спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер высказал в своем аккаунте в Twitter.

"Донбасс — это Украина, и люди независимо от того, какой язык предпочитают, — украинцы, — заявил Волкер. — Недавнее решение России о выдаче паспортов является крайне провокационным и взято из "оккупационного плана", решение подрывает попытки реализовать минские договоренности и восстановить украинский контроль над Донбассом".

Donbas is and the people there - regardless of preferred language - are Ukrainian. Russia’s recent decision to issue passports is highly provocative & is straight from its “occupation playbook” and undermines efforts to implement Minsk & restore Donbas to Ukrainian control.