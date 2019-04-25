﻿ "Паспортная оккупация": Путин упростил получение гражданства жителям Донбасса, Mixnews.lv

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"Паспортная оккупация": Путин упростил получение гражданства жителям Донбасса (7)

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В мире | 25 апреля 2019 года, 07:27

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощении процедуры предоставления российского гражданства жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Документ опубликован на сайте Кремля.

Согласно указу, заявление о приеме на гражданство должно рассматриваться не дольше трех месяцев.

Как отмечает "Коммерсантъ", у президента России появилось право предоставлять гражданство по упрощенной схеме после того, как были внесены поправки в федеральный закон "О гражданстве РФ".

Уточняется, что в российских регионах, граничащих с ДНР и ЛНР, подготовлена вся инфраструктура для приема граждан.

Решение России об упрощенном получении гражданства для жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей подрывает попытки реализации минских договоренностей. Такое мнение спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер высказал в своем аккаунте в Twitter.

"Донбасс — это Украина, и люди независимо от того, какой язык предпочитают, — украинцы, — заявил Волкер. — Недавнее решение России о выдаче паспортов является крайне провокационным и взято из "оккупационного плана", решение подрывает попытки реализовать минские договоренности и восстановить украинский контроль над Донбассом".

По данным МВД России, жители самопровозглашенных республик Донбасса смогут получить российское гражданство, не отказываясь от гражданства Украины. Подать заявления они смогут в Ростовской области.

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что решение России открыло новый этап "оккупации" территории самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

Источник: РБК

Фото: Flickr/Dmitry Valberg

Комментарии 7
педриоту50 минут назад
Ты, инвалид на голову, не суйся в дела больших дядей, где ты как "свинья в апельсинах".
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Sedna47 минут назад
"Паспортная оккупация " :)))))) Каких только мыслей у дегенератов в воспаленном мозгу не возникает :) Галлюцинации, батенька, галлюцинации :)
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Конь в пальто45 минут назад
Да этих полудурков троллей жаба ж душит. У них-то никогда не будет другого гражданства окромя латышского.
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