﻿ People назвал женщину 2019 года, Mixnews.lv

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Американский еженедельный журнал о знаменитостях People сделал лицом своего очередного номера, посвященного выходу ежегодно обновляемого списка красавиц и красавцев The Beautiful Issue, актрису ​Дженнифер Гарнер. Фотография актрисы появилась на обложке первого майского номера People, который поступит в продажу в конце недели.

​"Великолепная актриса, активистка и мать троих детей каждый день вносит свой вклад в улучшение нашего мира​", — говорится в сообщении People, размещенном на его странице в сети Instagram.

Раньше список People публиковался под названием Most Beautiful (​"Самые красивые​"), а рядом с вынесенными на обложку фотографиями Дженнифер Лопес, Гвинет Пэлтроу, Бейонсе или Дженнифер Энистон размещалась надпись ​"Самая красивая женщина в мире​". Однако в 2018 году проект решили переименовать, чтобы подчеркнуть то, что речь больше не идет о соревновании. В 2018 году на обложке People в качестве лица The Beautiful Issue появилась певица Пинк вместе с двумя своими детьми.

Сама Гарнер в интервью People сказала, что чаще всего слышит от встреченных поклонников: ​"А в жизни-то вы куда лучше, чем на экране​".

"Видимо, это надо воспринимать как комплимент. Это происходит каждый раз, когда я куда-то выхожу, то тут, то там. Не знаю почему, но именно это я слышу чаще всего", — говорит Гарнер.

Дженнифер Гарнер 47 лет, карьеру актрисы она начала в 1995 году. Некоторое время играла в сериалах, а в 2001 году появилась на экране в фильме "Перл-Харбор". В 2002 году Гарнер получила премию "Золотой глобус" в номинации "Лучшая актриса драматического сериала" за свою роль в сериале "Шпионка". В последующие годы она снималась еще в нескольких фильмах и сериалах, в том числе таких известных, как "Далласский клуб покупателей" и "День драфта".

В 2005 году Гарнер ​была включена журналом Forbes в список 100 самых влиятельных знаменитостей под номером 70. В том же году она вышла замуж за Бена Аффлека, от которого родила троих детей. В 2008 году пара развелась.

Источник: РБК