﻿ Зеленский огласил свой "черный список" российских артистов, Mixnews.lv

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Победивший на выборах президента Украины Владимир Зеленский отсортировал артистов России. Бывший комик поделил их на друзей и врагов страны и составил два списка. В первом - актеры, которым въехать в страну не представит труда, во втором - те, кому дорогу на Украину закроют.

"Российских артистов пускать на Украину нужно выборочно", — приводит слова Зеленского "РБК-Украина". В списки "невъездных" артистов у Зеленского попали актеры Михаил Пореченков и Иван Охлобыстин. По мнению будущего главы Украины, они "стали политиками".

Возглавляют список "московских друзей" актриса Лия Ахеджакова и музыкант Андрей Макаревич.

"К таким людям мы должны быть открыты, для меня они сегодня большие украинцы", — подтвердил Зеленский, уточнив, что такие артисты, находясь в России, отстаивают мнение Украины.

Ранее российская певица Лолита Милявская заявила, что готова вылететь в Киев после того, как Владимир Зеленский одержал победу на выборах президента Украины.

Источник: Eadaily.com

Скриншот: Youtube/FKLoveStory