﻿ Зеленский огласил свой "черный список" российских артистов, Mixnews.lv

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Зеленский огласил свой "черный список" российских артистов (2)

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В мире | 25 апреля 2019 года, 08:11

Победивший на выборах президента Украины Владимир Зеленский отсортировал артистов России. Бывший комик поделил их на друзей и врагов страны и составил два списка. В первом - актеры, которым въехать в страну не представит труда, во втором - те, кому дорогу на Украину закроют.

"Российских артистов пускать на Украину нужно выборочно", — приводит слова Зеленского "РБК-Украина". В списки "невъездных" артистов у Зеленского попали актеры Михаил Пореченков и Иван Охлобыстин. По мнению будущего главы Украины, они "стали политиками".

Возглавляют список "московских друзей" актриса Лия Ахеджакова и музыкант Андрей Макаревич.

"К таким людям мы должны быть открыты, для меня они сегодня большие украинцы", — подтвердил Зеленский, уточнив, что такие артисты, находясь в России, отстаивают мнение Украины.

Ранее российская певица Лолита Милявская заявила, что готова вылететь в Киев после того, как Владимир Зеленский одержал победу на выборах президента Украины.

Источник: Eadaily.com

Скриншот: Youtube/FKLoveStory

Комментарии 2
Sedna21 минуту назад
Молодца, Зеля! Это как раз то, что сейчас нужно Украине. Конкретно за это одураченные вами украинцы и проголосовали. :) Помните китайскую сказку про дракона? Это про то, что когда каждый кто приходил убить дракона, терроризировавшего население, убивал его таки. Но увидев золото и почуяв власть, сам становился таким же драконом и всё повторялось сызнова. Круговорот говна в природе называется. Зеля+Парашкинс= дракон.
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Patriot12 минут назад
Pretvalstiskie, jùs esat priecìgi par so Zelenska rìkojumu? Zeleneskis kopà ar Kolomoiski sagraus krievu pasauli Ukrainà un atjaunos tàs teritoriàlo vienotìbu.
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