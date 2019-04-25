﻿ СМИ связали теракты на Шри-Ланке с одной из богатейших семей страны, Mixnews.lv

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Источники, осведомленные о ходе расследования терактов на Шри-Ланке, сообщили, что среди смертников, которые устроили серию взрывов, были двое братьев — Имсат Ахмед Ибрагим и Ильхам Ахмед Ибрагим.

Их отец — Мохамед Ибрагим — основал базирующуюся в Коломбо компанию Ishana Exports, на сайте которой указано, что она является «крупнейшим экспортером специй из Шри-Ланки с 2006 года», передает CNN.

По данным телеканала, Ибрагима-старшего задержали в рамках расследования, начатого после серии терактов, однако не предъявили никаких обвинений.

Сыновьям мужчины было около 30 лет. Ибрагимы являлись одной из самых состоятельных мусульманских семей в Коломбо и имели налаженные связи с деловой и политической элитой Шри-Ланки.

Министр обороны страны Руван Вийевардене подчеркнул, что многие причастные к терактам люди — «хорошо образованные, из состоятельных семей, финансово независимые». По его словам, это «тревожный фактор».

Жертвами взрывов на Шри-Ланке стали 359 человек, пострадали около 500.

Источник: ПОЛИТ.РУ