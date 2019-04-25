﻿ СМИ связали теракты на Шри-Ланке с одной из богатейших семей страны, Mixnews.lv

СМИ связали теракты на Шри-Ланке с одной из богатейших семей страны (1)
Источники, осведомленные о ходе расследования терактов на Шри-Ланке, сообщили, что среди смертников, которые устроили серию взрывов, были двое братьев — Имсат Ахмед Ибрагим и Ильхам Ахмед Ибрагим.
Их отец — Мохамед Ибрагим — основал базирующуюся в Коломбо компанию Ishana Exports, на сайте которой указано, что она является «крупнейшим экспортером специй из Шри-Ланки с 2006 года», передает CNN.
По данным телеканала, Ибрагима-старшего задержали в рамках расследования, начатого после серии терактов, однако не предъявили никаких обвинений.
Сыновьям мужчины было около 30 лет. Ибрагимы являлись одной из самых состоятельных мусульманских семей в Коломбо и имели налаженные связи с деловой и политической элитой Шри-Ланки.
Министр обороны страны Руван Вийевардене подчеркнул, что многие причастные к терактам люди — «хорошо образованные, из состоятельных семей, финансово независимые». По его словам, это «тревожный фактор».
Жертвами взрывов на Шри-Ланке стали 359 человек, пострадали около 500.
Источник: ПОЛИТ.РУ
В стране, в которой буддийское большинство тритирует авраамические меньшинства, какие-то непонятные чуваки решили отомстить именно христианам за террориста-язычника из Австралии, именно в Шри-Ланке. Именно тогда, когда с христианами у мусульман там хорошие отношения, а с другой стороны есть общий враг - буддийские экстримисты.
И разумеется выбрали именно ту страну, где мусульмане в меньшинстве и любое с их стороны нападение - автоматически ставит под угрозу всю общину и дает повод применять в отношении них ещё более драконовские методы, чего им итак хватает.
Особенно когда в этих регионах свое влияние расширяют Китай и Индия, и им только так нужен повод для устранения политического влияния мусульман и так же подталкивать правительства этих стран для обращения за помощью "к большому брату", чтобы тот мог усиливать влияние.
Стая непонятных чуваков из маргинальной части мира (это вам не эксперты из "запрещенных" или АК, где дофига качественных военных экпертов и бывших генералов) сумела устроить стратегическую серию точных управляемых взрывов, в котором ещё сумели рассчитать приезд важных лиц из Европы и их детей.
Как же легко людей болванить и пугать то евреями, то ведьмами(как в средние века), а сегодня мусульманами. Очень удобно. Местные сашки и им подобное мясо - очень легко поддается политтехнологической промывке.