﻿ Еще один взрыв произошел на Шри-Ланке, Mixnews.lv

Еще один взрыв произошел на Шри-Ланке
В мире | 25 апреля 2019 года, 08:36
В районе Пугода примерно в 40 км от столицы Шри-Ланки Коломбо произошел взрыв, сообщает News 1st со ссылкой на представителя полиции.
Он отметил, что взрыв произошел в «пустой» местности.
Данных о жертвах и разрушениях в настоящий момент нет.
Правоохранители расследуют обстоятельства инцидента.
В пасхальное воскресенье на Шри-Ланке произошла серия взрывов в католических церквях и гостиницах, их жертвами стали 359 человек, еще более 500 получили ранения различной степени тяжести.
Ранее сообщалось, что мужчина спас сотни верующих от очередного взрыва на Шри-Ланке.
Источник: Газета.ру