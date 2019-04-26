﻿ Жара наступает: немецкие метеорологи делают неутешительный прогноз, Mixnews.lv

Жара наступает: немецкие метеорологи делают неутешительный прогноз (8)

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В мире | 26 апреля 2019 года, 18:53

Немецкие метеорологи предупреждают, что ожидаемый в ближайшие дни дождь мало поможет полям и лесам, выразив опасения по поводу возобновления прошлогодней засухи и серьезных лесных пожаров, пишет Diena.

Как указал представитель Немецкого метеорологического агенства DWD Удо Бушс, если продолжится сухая погода, то засуха в этом году может быть еще больше, чем в прошлом году, когда посевам был нанесен серьезный ущерб.

Сильные ветра на севере Германии в эти дни сдули почву с полей, вызывая пыль и песчаные бури в последние дни.

Руководитель немецкой ассоциации пожарных Хартмутс Цибс в среду подготовить больше вертолетов для использования, чтобы помочь тушить возможные пожары. Государство в последние дни пережило несколько масштабных лесных пожаров.

Между тем берлинские власти призывают горожан поливать деревья на обочинах улиц, так как городские рабочие не успевают их всех полить.

фото: freeimages.com, pexels.com-Free Download

Комментарии 8
Ты, сцуко, 17 часов назад
не пизди тут, а подними жопу, выйди и полей дерево.
6
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Комент14 часа назад
Русские на памятник Свободы неписают а только твои сабиедротаи
3
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Леший 16 часов назад
Только расстегнул штаны , чтобы полить деревцо , а тут подъезжает полиция и начинают учить жизни . Вот и полей деревцо , ели добежал до дома .
6
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