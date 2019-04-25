﻿ Ким Чен Ын подарил Путину меч силы, Mixnews.lv

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Президент России Владимир Путин и глава КНДР Ким Чен Ын 25 апреля во Владивостоке провели двухсторонний саммит. После переговоров главы двух стран обменялись подарками.

Северокорейский лидер подарил российскому главе меч, Путин в ответ дал Ким Чен Ыну монетку.

"Это подарок, который я подготовил для вас. Меч олицетворяет силу, мою душу и душу нашего народа, который поддерживает вас", — пояснил глава Северной Кореи.

В ответ президент России подарил Ким Чен Ыну монетку. Путин объяснил, что у русских не принято принимать в дар оружие, нужно в ответ хоть немного заплатить.

Двухсторонний саммит между КНДР и Россией с участием первых лиц двух стран состоялся во Владивостоке.

Официальные переговоры состояли из двух частей. Вначале лидеры двух держав пообщались наедине, превысив отведенное протоколом время на час. После этого за столом переговоров разместились делегации обеих стран. После переговоров российская сторона организовала прием в честь высокого гостя.

Источник: 360°

Фото: screenshot youtube.com/watch?v=pEGXqZiLFbY