﻿ СМИ: Джонни Депп встречается с русской танцовщицей, Mixnews.lv

СМИ: Джонни Депп встречается с русской танцовщицей
В мире | 25 апреля 2019 года, 16:03
Новой пассией голливудского актера Джонни Деппа стала 21-летняя уроженка Санкт-Петербурга Полина Глен, сообщает Daiy Mail.
По данным издания, русская танцовщица гоу-гоу переехала в особняк 55-летнего актёра и в скором времени станет его супругой.
Как уточняется, Депп и Глен познакомились на вечеринке в Лос-Анджелесе около года назад и сначала девушка даже не поняла, кто перед ней.
Сама Глен помимо танцев занимается и хореографией. Она переехала в США около двух лет назад ради карьеры.
Друзья девушки предположили, что Депп дорожит девушкой из-за её скромности и непритязательности, поскольку ей не нужны слава и деньги звезды.
Источник: L!FE
Фото: instagram.com/polinaglen