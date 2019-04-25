﻿ Литва призвала не признавать паспорта РФ для жителей Донбасса, Mixnews.lv

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Литва призвала не признавать паспорта РФ для жителей Донбасса (23)

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В мире | 25 апреля 2019 года, 21:38

Литва обратилась к международному сообществу с призывом осудить решение российской стороны об упрощении выдачи российских паспортов жителям Донбасса. Об этом говорится в заявлении на сайте МИД страны.

В ведомстве осудили соответствующий указ российского президента Владимира Путина.

«Литва… призывает к непризнанию незаконно изданных документов Российской Федерацией и к последовательным санкциям против России», — говорится в сообщении.

Ранее Путин назвал решение об упрошенной выдаче паспортов жителям Донбасса «вопросом гуманитарного характера».

Источник: Газета.Ru

Фото: пресс-служба президента России

Комментарии 23
ВВС 19 часов назад
Литва..?...Ещё одна шавка затявкала...
4
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Дуся 19 часов назад
Щас! Жители Донбасса с российскими паспортами уже выстроились в очередь за визами в Литву, размечтались в Литве. Не дождётесь!!!
3
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з 18 часов назад
Свежо предание, да верится с трудом!
У ЛитоУских ТовариСЧей уже и алгоритм поиска пиплов с такими паспортами есть?
Даже если они получат базу данных про таких с/из Украины, то почто об этом заявлять открыто? Уже зная про это намерение, данные будут изменены до неузнаваемости.
2
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