﻿ Литва призвала не признавать паспорта РФ для жителей Донбасса, Mixnews.lv

Литва призвала не признавать паспорта РФ для жителей Донбасса (23)
В мире | 25 апреля 2019 года, 21:38
Литва обратилась к международному сообществу с призывом осудить решение российской стороны об упрощении выдачи российских паспортов жителям Донбасса. Об этом говорится в заявлении на сайте МИД страны.
В ведомстве осудили соответствующий указ российского президента Владимира Путина.
«Литва… призывает к непризнанию незаконно изданных документов Российской Федерацией и к последовательным санкциям против России», — говорится в сообщении.
Ранее Путин назвал решение об упрошенной выдаче паспортов жителям Донбасса «вопросом гуманитарного характера».
Источник: Газета.Ru
Фото: пресс-служба президента России
У ЛитоУских ТовариСЧей уже и алгоритм поиска пиплов с такими паспортами есть?
Даже если они получат базу данных про таких с/из Украины, то почто об этом заявлять открыто? Уже зная про это намерение, данные будут изменены до неузнаваемости.