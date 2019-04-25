﻿ Теперь на украинском: Зеленский сменил имя в фейсбуке, Mixnews.lv

Теперь на украинском: Зеленский сменил имя в фейсбуке (1)
В мире | 25 апреля 2019 года, 19:45
Победивший на президентских выборах Украины Владимир Зеленский сменил имя в Facebook. Об этом сообщает "Украинская правда".
Как отмечается, теперь Зеленский подписан в соцсети на украинском языке, а не на русском.
По словам пресс-секретаря Зеленского Ирины Победоносцевой, политик внес изменения по просьбе подписчиков.
«Мы получили предложения от наших подписчиков об изменении имени и откликнулись на них. К тому же это было уместно, учитывая его новый статус как президента», — отметила Победоносцева.
При этом в пресс-службе отвергли связь смены имени с принятием закона о языке.
Ранее сообщалось, что Рада приняла закон об исключительности украинского языка.
Источник: Газета.Ru
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