﻿ В Москве госпитализирован Михаил Горбачев, Mixnews.lv

В Москве госпитализирован Михаил Горбачев (30)
В мире | 26 апреля 2019 года, 07:08
Бывший президент СССР Михаил Горбачев был госпитализирован и не смог приехать на премьеру документального фильма о себе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление режиссера картины Андре Сингера.
Как отмечается, речь идет о картине Вернера Херцога и Сингера «Встреча с Горбачевым», которую представили на 41-м Московском международном кинофестивале.
«Горбачев хотел приехать на показ фильма. Но он находится в больнице, не очень хорошо себя чувствует. Врачи не разрешили ему приехать», — сообщил Сингер.
Уточняется, что фильме о Горбачеве закроет фестиваль.
Источник: Газета.ру
Когда же тебя черти заберут!?
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Тот случай когда хочется поверить в загробную жизнь, чтоб ему суке там за все воздалось
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Наоборот нужен, пусть в еуросоюзе перестройку затеет.
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