﻿ В Москве госпитализирован Михаил Горбачев, Mixnews.lv

В мире |

Бывший президент СССР Михаил Горбачев был госпитализирован и не смог приехать на премьеру документального фильма о себе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление режиссера картины Андре Сингера.

Как отмечается, речь идет о картине Вернера Херцога и Сингера «Встреча с Горбачевым», которую представили на 41-м Московском международном кинофестивале.

«Горбачев хотел приехать на показ фильма. Но он находится в больнице, не очень хорошо себя чувствует. Врачи не разрешили ему приехать», — сообщил Сингер.

Уточняется, что фильме о Горбачеве закроет фестиваль.

Источник: Газета.ру