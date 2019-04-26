﻿ Жертв терактов на Шри-Ланке оказалось меньше на сто человек, Mixnews.lv

В мире |

Власти Шри-Ланки снизили официальную оценку числа погибших в результате взрывов в церквях и отелях в пасхальное воскресенье.

Ранее сообщалось, что погибли 359 человек. Теперь число жертв оценивается "около 253".

Причиной неразберихи стали ошибки в подсчетах, говорится в заявлении властей.

Нападавшие подрывали себя в гостиницах и церквях в Коломбо и городе Баттикалоа на востоке страны. Сотни людей получили ранения и травмы.

Большинство погибших - граждане Шри-Ланки, но среди них были также десятки иностранцев. Полиция считает виновными в нападениях девять человек. По всей стране проводятся рейды, распространены фотографии семи человек, которых ищет полиция.

Власти обвинили местную исламистскую группировку Тоухид Джамат во взрывах бомб, однако уже сейчас ясно, что бомбисты имели поддержку из-за рубежа.

Группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за нападения и опубликовала видео с изображением восьми человек, якобы участников нападений, однако не представила никаких доказательств.

Заместитель министра обороны Шри-Ланки Руван Видживардене сообщил, что морги представили неверные данные о числе жертв.

По данным министерства здравоохранения, все вскрытия тел погибших были закончены к вечеру четверга, и оказалось, что многие жертвы были подсчитаны несколько раз.

Источник: BBC News Русская служба

Фото: Twitter