﻿ Писатель Быков считает, что попал в больницу из-за отравления, Mixnews.lv

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Российский писатель Дмитрий Быков заявил, что его госпитализация 16 апреля в Уфе в тяжелом состоянии была связана с отравлением, однако он не знает, чем именно и как он отравился.

"Я точно совершенно знаю, что причина моего отравления, а это было отравление, она не установлена. Мне мой врач, реаниматор, который мною занимался, сразу сказал: "Мы можем поставить вас на ноги, но причину пока найти не можем, это более долгое дело", — пояснил писатель в пятницу в эфире радиостанции "Эхо Москвы" в передаче "Один", которую записал, находясь в больнице.

По его словам — "вопреки комментариям хорошо осведомленных людей", у него нет ни сахарного дибета первого типа, ни гипертонии.

"И, кроме того, не было у меня никаких ни алкогольных, ни наркотических излишеств, которые стали подозревать сразу наиболее простые сердца", — добавил Быков.

Писатель заявил, что сам не знает, чем отравился. "Не знаю, из-за чего у меня случился этот скачок и не понимаю, почему я фактически в самолете на Уфу потерял сознание", — сказал он.

Источник: ПОЛИТ.РУ

Фото: Flickr/Roman Boldyrev