﻿ Умерла Элина Быстрицкая, Mixnews.lv

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Скончалась народная артистка СССР Элина Быстрицкая. Об этом сообщает "Рен ТВ" со ссылкой на заявление Малого театра, где служила артистка.

Известно, что в последние годы актриса боролась с тяжелой болезнью. Пока родственники не заявили о времени и месте прощания с Элиной Быстрицкой.

Элина Быстрицкая работала в Малом театре с 1958 года, снималась в кино с 1950 года. Всесоюзную любовь ей принесла роль донской казачки Аксиньи киноэпопее Сергея Герасимова "Тихий Дон" по одноименному роману Михаила Шолохова.

В начале апреля Быстрицкая отметила 91-летие.

Источник: Газета.ру