﻿ Умерла Элина Быстрицкая, Mixnews.lv

Умерла Элина Быстрицкая (3)
В мире | 26 апреля 2019 года, 10:50
Скончалась народная артистка СССР Элина Быстрицкая. Об этом сообщает "Рен ТВ" со ссылкой на заявление Малого театра, где служила артистка.
Известно, что в последние годы актриса боролась с тяжелой болезнью. Пока родственники не заявили о времени и месте прощания с Элиной Быстрицкой.
Элина Быстрицкая работала в Малом театре с 1958 года, снималась в кино с 1950 года. Всесоюзную любовь ей принесла роль донской казачки Аксиньи киноэпопее Сергея Герасимова "Тихий Дон" по одноименному роману Михаила Шолохова.
В начале апреля Быстрицкая отметила 91-летие.
Источник: Газета.ру
Земля пусть будет пухом!Скорбим.
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Замечательная была красавица, умница, талант от Бога. Таких сейчас почти нет. Земля Вам пухом, Элина!
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Царствие Небесное!!!
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