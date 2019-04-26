﻿ В Instagram появился официальный аккаунт ЦРУ, Mixnews.lv

В Instagram появился официальный аккаунт ЦРУ (2)
В мире | 26 апреля 2019 года, 11:54
Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США завело официальную страницу в популярной соцсети Instagram, пишет L!FE.
На единственной опубликованной фотографии ведомства изображено, вероятно, рабочее место одного из сотрудников ЦРУ.
Сама же публикация подписана словами из детской игры: "Шпионю своими маленькими глазами..." (I spy with my little eye...).
На фото ведомства можно разглядеть рабочий стол, на котором помимо привычных атрибутов офиса вроде блокнотов и канцелярских принадлежностей есть пакет с надписью "Особо секретный материал", прозрачная копилка с надписью "Хочу путешествовать по миру" и монетами внутри, карта. Рядом со столом — офисное кресло с париком на подлокотнике.
Фото: pxhere.com
https://www.youtube.com/watch?v=daTwn9murq0
Последний раз когда над париком из ЦРУ смеялись медиа и интернет случилось из-за провалившегося в России агента.
Непонятно зачем нужно на самом переднем плане фотографии ЦРУ пирить печально прославившийся артефакт-парик, который стал символом случившегося провала секретного агенства?