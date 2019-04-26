﻿ В Instagram появился официальный аккаунт ЦРУ, Mixnews.lv

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Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США завело официальную страницу в популярной соцсети Instagram, пишет L!FE.

На единственной опубликованной фотографии ведомства изображено, вероятно, рабочее место одного из сотрудников ЦРУ.

Сама же публикация подписана словами из детской игры: "Шпионю своими маленькими глазами..." (I spy with my little eye...).

На фото ведомства можно разглядеть рабочий стол, на котором помимо привычных атрибутов офиса вроде блокнотов и канцелярских принадлежностей есть пакет с надписью "Особо секретный материал", прозрачная копилка с надписью "Хочу путешествовать по миру" и монетами внутри, карта. Рядом со столом — офисное кресло с париком на подлокотнике.

Фото: pxhere.com