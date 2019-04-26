﻿ Facebook снова заподозрили в нарушении правил хранения личных данных, Mixnews.lv

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Facebook в США опять заподозрили в нарушении правил обработки и хранения личных данных. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на генпрокурора Нью-Йорка Летицию Джеймс.

На этот раз поводом для расследования стал несанкционированный доступ к контактам пользователей.

До этого соцсеть заявила, что с мая 2016 года «непреднамеренно скачала» адреса электронной почты 1,5 млн пользователей. Однако там подчеркнули, что эти данные не попали в чьи-то руки и были удалены.

По словам генпрокурора, число пострадавших от действий соцсети «может составлять сотни миллионов».

«Пришло время, чтобы Facebook понес ответственность за то, как обращается с персональными данными пользователей», — заявила Джеймс.

В Facebook же объявили о сотрудничестве с прокуратурой Нью-Йорка.

Источник: ПОЛИТ.РУ