﻿ Facebook снова заподозрили в нарушении правил хранения личных данных, Mixnews.lv

Facebook снова заподозрили в нарушении правил хранения личных данных (2)
Facebook в США опять заподозрили в нарушении правил обработки и хранения личных данных. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на генпрокурора Нью-Йорка Летицию Джеймс.
На этот раз поводом для расследования стал несанкционированный доступ к контактам пользователей.
До этого соцсеть заявила, что с мая 2016 года «непреднамеренно скачала» адреса электронной почты 1,5 млн пользователей. Однако там подчеркнули, что эти данные не попали в чьи-то руки и были удалены.
По словам генпрокурора, число пострадавших от действий соцсети «может составлять сотни миллионов».
«Пришло время, чтобы Facebook понес ответственность за то, как обращается с персональными данными пользователей», — заявила Джеймс.
В Facebook же объявили о сотрудничестве с прокуратурой Нью-Йорка.
Источник: ПОЛИТ.РУ
Весной 2018 г. Цукерберг потерял $5,1 млрд из-за скандала об утечке данных пользователей. Однако затем Марк принес публичные извинения, акции Facebook снова выросли и его состояние увеличилось на $2,8 млрд.
В марте компания сообщила, что пароли миллионов пользователей были доступны для прочтения сотрудникам Facebook. Кроме того, Facebook предоставила компании Cambridge Analytica, работавшей со штабом Дональда Трампа, данные 50 млн пользователей социальной сети. На основании полученной информации аналитики делали выводы о политических предпочтениях интернет-пользователей и показывали им таргетированную рекламу.
Размер капитала Марка на сегодня: $63,2 млрд. Сумма пожертвований: $5 млрд.
Сегодня он уже с помощью жены создал фонд «Инициатива Чан-Цукерберга», который занимается здравоохранением, образованием, энергетикой и наукой. Марк и его жена планируют продать в течение жизни до 99% акций Фейсбука (стоимостью около 45 миллиардов долларов США) и передать их в основанный фонд «Инициатива Чан-Цукерберга».