﻿ Турецкие отели попросят постояльцев отказаться от лишней еды, Mixnews.lv

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Турецкие отели попросят постояльцев отказаться от лишней еды (2)

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В мире | 26 апреля 2019 года, 15:20

Отели в Турции, которые работают по системе «все включено», примут участие в проекте «Оранжевый флаг». Как сообщают местные СМИ, цель инициативы — сокращение пищевых отходов.

По информации издания Turizmgazetesi, к проекту присоединятся 250 отелей. Для гостей, которые будут брать столько еды, сколько смогут съесть, приготовят комплименты. Кроме того, в отелях появятся агитационные плакаты, которые будут убеждать гостей не класть на тарелки горы продуктов.

Ранее Конфедерация торговцев и ремесленников Турции (ТЭСК) призвала турецких отельеров отказаться от системы all inclusive («все включено»).

Источник: ПОЛИТ.РУ

Комментарии 2
dimkin1 час назад
т.е., если ты съел всё, что взял - тебя покормят ещё ?
а что делать с комплиментами которые не съедят - их таки выбросят ?
бизнес по-турецки :D
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Видимо1 час назад
Ивановы достали их, кто бывал в Турции, где "все включено", понимает турецких товарищей.
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