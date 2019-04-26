﻿ Турецкие отели попросят постояльцев отказаться от лишней еды, Mixnews.lv

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Отели в Турции, которые работают по системе «все включено», примут участие в проекте «Оранжевый флаг». Как сообщают местные СМИ, цель инициативы — сокращение пищевых отходов.

По информации издания Turizmgazetesi, к проекту присоединятся 250 отелей. Для гостей, которые будут брать столько еды, сколько смогут съесть, приготовят комплименты. Кроме того, в отелях появятся агитационные плакаты, которые будут убеждать гостей не класть на тарелки горы продуктов.

Ранее Конфедерация торговцев и ремесленников Турции (ТЭСК) призвала турецких отельеров отказаться от системы all inclusive («все включено»).

Источник: ПОЛИТ.РУ