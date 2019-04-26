﻿ Президент Франции предложил сократить Шенгенскую зону, Mixnews.lv

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Президент Франции предложил сократить Шенгенскую зону (3)

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В мире | 26 апреля 2019 года, 13:32

Президент Франции Эммануэль Макрон предложил сократить Шенгенскую зону. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции, передает Figaro.

По его словам, Европа должна пересмотреть миграционную политику, поскольку «общие границы, Шенгенское и Дублинское соглашения больше не работают». Кандидатами на вылет он назвал страны, которые недостаточно солидарны с Брюсселем в области миграции.

Макрон отметил, что страны существуют благодаря своим границам. «Нужно иметь границы, чтобы оставаться открытыми», — сказал он, добавив, что для защиты границ необходимо реформировать Шенгенское соглашение, пусть даже и с меньшим числом государств.

Миграционный кризис в Европе разразился в 2015 году. Некоторые страны выступили за сдерживание потока беженцев и против квот на число мигрантов. В то же время Германия старалась принять максимум беженцев, в страну с тех пор перебралось свыше 1,5 миллиона человек. По данным Международной организации по миграции, в 2017 году Италия приняла самое большое количество беженцев, прибывших морским путем, — более 119 тысяч человек.

Источник: Lenta.ru

Комментарии 3
ком2 часа назад
Успокойтесь, это он Польшу имеет ввиду. Ну и, может, Венгрию. Макарон уже давно зуб на Польшу точит за то, что та категорически отказывается принимать мигрантов из мусульманских стран. Но Польша в этом вопросе полностью права. Вместо арабов и африканцев она приняла более 2-х миллионов ментально близких украинцев, от которых будет больше пользы чем проблем.
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Владимир2 часа назад
Минусую вас за безграмотность. Стыдно быть таким неучем.
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Ян3 часа назад
Шенген урезать?Это без придел!!!
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