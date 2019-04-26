﻿ Польша требует от Германии выплаты ущерба от нацистской оккупации, Mixnews.lv

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Германия должна выплатить Польше более 850 миллиардов долларов репараций за урон, нанесенный во время Второй мировой войны и нацистской оккупации. Такое заявление сделал глава специальной комиссии польского парламента Аркадиуш Муларчик, сообщает Reuters.

Варшава уже получила около 110 миллиардов долларов иностранной помощи за время своего членства в Евросоюзе, в бюджет которого ФРГ вносит больше денег, чем все остальные страны-участницы. По мнению немецкой стороны, Германия выплатила все возможные долги за Вторую мировую войну.

Однако Муларчик, член националистической партии «Закон и справедливость», считает, что его стране причитается в несколько раз больше. «Польша не только потеряла миллионы граждан, но и подверглась жестокому уничтожению», — заявил политик. Он добавил, что «многие жертвы нацистов до сих пор живы и чувствуют себя опозоренными».

В ходе Второй мировой войны погибло около 6 миллионов жителей Польши, в том числе 3 миллиона польских евреев. Столица страны Варшава была сильно разрушена после восстания 1944 года, в котором погибло около 200 тысяч поляков.

В 1953-м коммунистическое правительство Польши отказалось требовать от Германии репарации: такое решение было принято, чтобы снизить давление на Германскую Демократическую Республику. Нынешнее польское государство считает, что тогда у его народа не было возможности добиваться справедливой компенсации.

Муларчик высказал надежду, что отчет парламентской комиссии по репарациям будет готов к 1 сентября 2019 года — к 80-летней годовщине вторжения Вермахта в Польшу.

7 апреля депутат польского Сейма Януш Шевчак заявил, что долг Германии его стране — не менее 900 миллиардов долларов.

18 апреля примеру поляков последовала Греция: парламент страны решил также требовать репараций у Германии. В 2015 году Афины оценили ущерб в 278,7 миллиарда евро.

Источник: Lenta.ru