﻿ Ракеты под угрозой? На российском оборонном заводе возник пожар, Mixnews.lv

Ракеты под угрозой? На российском оборонном заводе возник пожар (20)
В Красноярске горит оборонный завод «Красмаш» (входит в Роскосмос). Площадь пожара превышает 5 тыс. кв. метров, ему присвоен четвертый номер сложности. СМИ сообщают, что на предприятии производятся баллистические ракеты «Синева», а также новые межконтинентальные баллистические ракеты «Сармат». На «Красмаше» также изготовляли факелы для Олимпиады 2014 года в Сочи.
Пожару присвоен четвертый ранг сложности. Он является наиболее высоким в Красноярском крае, отметили в краевом главке МЧС. В ликвидации возгорания задействованы 64 пожарных, 16 автоцистерн и 5 автолестниц.
Между тем в МЧС России сообщили о частичном обрушении кровли завода. Там уточнили, что пожар происходит не на самом оборонном заводе, а в цехе по производству холодильных установок. Ранее в «Роскосмосе» отмечали, что огонь не угрожает предприятию.
В Красноярске загорелся завод Красмаш - производитель ракет "Булава", "Синева" и "Калибр". Горит компрессорный цех. pic.twitter.com/B5JprZXTYp— Чипполино (@Beria911) 26 апреля 2019 г.
Красноярск завод Красмаш— Чипполино (@Beria911) 26 апреля 2019 г.
На месте 9 пожарных машин. Данных о причинах возгорания и пострадавших пока нет. pic.twitter.com/RaIOm2hSqo
Источник: Газета.Ru
Типа, практически уже подошли к открытию наилучшего оружия, но пожар уничтожил все наработки, дайте ещё денег.