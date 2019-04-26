﻿ Ракеты под угрозой? На российском оборонном заводе возник пожар, Mixnews.lv

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В Красноярске горит оборонный завод «Красмаш» (входит в Роскосмос). Площадь пожара превышает 5 тыс. кв. метров, ему присвоен четвертый номер сложности. СМИ сообщают, что на предприятии производятся баллистические ракеты «Синева», а также новые межконтинентальные баллистические ракеты «Сармат». На «Красмаше» также изготовляли факелы для Олимпиады 2014 года в Сочи.

Пожару присвоен четвертый ранг сложности. Он является наиболее высоким в Красноярском крае, отметили в краевом главке МЧС. В ликвидации возгорания задействованы 64 пожарных, 16 автоцистерн и 5 автолестниц.

Между тем в МЧС России сообщили о частичном обрушении кровли завода. Там уточнили, что пожар происходит не на самом оборонном заводе, а в цехе по производству холодильных установок. Ранее в «Роскосмосе» отмечали, что огонь не угрожает предприятию.

В Красноярске загорелся завод Красмаш - производитель ракет "Булава", "Синева" и "Калибр". Горит компрессорный цех. pic.twitter.com/B5JprZXTYp — Чипполино (@Beria911) 26 апреля 2019 г.

Красноярск завод Красмаш

На месте 9 пожарных машин. Данных о причинах возгорания и пострадавших пока нет. pic.twitter.com/RaIOm2hSqo — Чипполино (@Beria911) 26 апреля 2019 г.

Источник: Газета.Ru