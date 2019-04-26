﻿ Ракеты под угрозой? На российском оборонном заводе возник пожар, Mixnews.lv

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Ракеты под угрозой? На российском оборонном заводе возник пожар (20)

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В мире | 26 апреля 2019 года, 17:55

В Красноярске горит оборонный завод «Красмаш» (входит в Роскосмос). Площадь пожара превышает 5 тыс. кв. метров, ему присвоен четвертый номер сложности. СМИ сообщают, что на предприятии производятся баллистические ракеты «Синева», а также новые межконтинентальные баллистические ракеты «Сармат». На «Красмаше» также изготовляли факелы для Олимпиады 2014 года в Сочи.

Пожару присвоен четвертый ранг сложности. Он является наиболее высоким в Красноярском крае, отметили в краевом главке МЧС. В ликвидации возгорания задействованы 64 пожарных, 16 автоцистерн и 5 автолестниц.

Между тем в МЧС России сообщили о частичном обрушении кровли завода. Там уточнили, что пожар происходит не на самом оборонном заводе, а в цехе по производству холодильных установок. Ранее в «Роскосмосе» отмечали, что огонь не угрожает предприятию.

Источник: Газета.Ru

Комментарии 20
yes 18 часов назад
русофбы было уже открыли шампанское, но прочитали что речь про комплектующие к холодильникам, пришлось закрыть
13
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Саня 18 часов назад
Решили просто сжечь пустой сарай.
Типа, практически уже подошли к открытию наилучшего оружия, но пожар уничтожил все наработки, дайте ещё денег.
9
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Саня 18 часов назад
вы даже мосты не можете содержать в нормальном состоянии, а завод потушат это вам не наши с вениками у которых даже нет денег на нормальную экипировку с транспортом.
13
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