﻿ Австралия убьет миллионы диких кошек, Mixnews.lv

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Австралия убьет миллионы диких кошек (29)

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В мире | 26 апреля 2019 года, 18:14

Власти Австралии развернули полномасштабную войну против диких кошек, передает CNN.

К 2020 году программа правительства предполагает истребление двух миллионов кошек.

Кошки были завезены на континент в 17 веке и стали инвазивным видом. Кошек признали вредителями и обвинили в вымирании около 20 видом млекопитающих, в том числе эндемиков.

В каждом штате Австралии действуют свои правила. Так, в Квинсленде была объявлена награда в $7 за каждый труп. А в штате Западная Австралия — с самолетов разбрасывают отравленные сосиски.

Отмечается, что эта проблема не является исключительной для Австралии, в соседней Новой Зеландии также пытаются снизить популяцию кошек, а к 2050 году и вовсе от них избавиться.

Источник: Газета.Ru

Комментарии 29
!! 18 часов назад
Это характерно для англосаксов, они уничтожили все население Америки и Австралии,что для них кошки. Что же защитники прав животных молчат?
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Гражданская позиция 18 часов назад
Это белые люди инвазивный вид.Сколько миллионов людей,сколько цивилизаций уничтожили эти пришельцы из Европы?
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Дживананда. 17 часов назад
Этим уродцам надо про чернобыльскую зону рассказать-где нет людей там и животные все мирно плодятся.А тут ДЕГЕНЕРАТЫ сами животных извели а обвинили других животных.Дай Бог-чтоб скорее они получили свою обратку.
Всё что ты желаешь Мне-ты желаешь самому себе.
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