﻿ Австралия убьет миллионы диких кошек, Mixnews.lv

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Власти Австралии развернули полномасштабную войну против диких кошек, передает CNN.

К 2020 году программа правительства предполагает истребление двух миллионов кошек.

Кошки были завезены на континент в 17 веке и стали инвазивным видом. Кошек признали вредителями и обвинили в вымирании около 20 видом млекопитающих, в том числе эндемиков.

В каждом штате Австралии действуют свои правила. Так, в Квинсленде была объявлена награда в $7 за каждый труп. А в штате Западная Австралия — с самолетов разбрасывают отравленные сосиски.

Отмечается, что эта проблема не является исключительной для Австралии, в соседней Новой Зеландии также пытаются снизить популяцию кошек, а к 2050 году и вовсе от них избавиться.

Источник: Газета.Ru