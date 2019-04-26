﻿ Трамп заявил о выходе США из договора о торговле оружием, Mixnews.lv

Трамп заявил о выходе США из договора о торговле оружием (11)
Президент США Дональд Трамп заявил, что его страна выходит из Международного договора о торговле оружием, который регулирует его оборот между странами. Об этом сообщает Reuters.
«В ближайшее время Организация Объединенных Наций получит официальное уведомление о том, что Америка отвергает этот договор», — заявил он в ходе своего выступления в Индианаполисе.
Он назвал выход США из договора «еще одним историческим шагом», который защитит права американцев. Само соглашение, которое перед уходом со своего поста отправил на ратификацию в сенат Барак Обама, Трамп назвал «плохим, неправильным договором».
Договор действует с 24 декабря 2014 года и ратифицирован 83 государствами, в том числе Японией, Аргентиной, Мексикой, Австралией, Австрией, Бельгией, Германией, Швецией и другими. Россия договор не ратифицировала, она наряду с 22 государствами от голосования воздержалась. США договор подписали во время президентства Барака Обамы, но не ратифицировали. Иран, КНДР и Сирия проголосовали против.
Соглашение регулирует оборот боевых танков, боевых бронированных машин, артиллерийских систем большого калибра, боевых самолетов, боевых вертолетов, военных кораблей, ракет и ракетных пусковых установок, стрелкового оружия и легких вооружений.
Источник: РБК
Ждём появления современных видов вооружений у разных террористов. Например ракетных комплексов у "сомалийских пиратов" - с 5 км танкер бумкнет хорошо. Или такого же у каких палестинцев - что бы сбивать всё израильско-омериканское, что пролетает мимо.
И да - чего-то более существенного на Окраине имеющего целью спровоцировать очередной более горячий конфикт на границе с Россией.
Да и вообще - похоже, что терракты обретут новые спецэффекты и станут более красочными. Вплоть до ядерных минивзрывов
Но виноваты будут Путин и Ушаков