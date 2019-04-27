﻿ В Евросоюзе прекратили печатать банкноты в 500 евро, Mixnews.lv

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Пятница, 26 апреля, стала последним днем выпуска самых крупных в истории единой европейской валюты банкнот достоинством 500 евро. Решение о постепенном выводе банкнот из обращения было принято ЕЦБ еще в 2016 году, и в январе 2019 года ЦБ большинства стран еврозоны (17 из 19) прекратили их выпуск. Однако ЦБ Германии и Австрии по специальному разрешению продолжали печатать такие банкноты вплоть до 26 апреля.

С 27 апреля новые банкноты в 500 евро выпускаться не будут, говорится на сайте ЦБ Австрии.

Член правления Немецкого федерального банка (Deutsche Bundesbank, DB) Йоханнес Беерман также подтвердил прекращение выпуска самых крупных евробанкнот. Задержку с решением этого вопроса он объяснил тем, что именно Bundesbank выпустил 70% всех когда-либо напечатанных банкнот в 500 евро, а потому ЦБ необходимо было время, чтобы перестроить работу при переходе на банкноты меньшего номинала.

"Это довольно сложная задача — заменить банкноту в 500 евро пятью банкнотами по 100 или меньшими. Нужно больше бумаги для банкнот. Учитывая то, что банкноты нужно доставлять от печатников в отделения Bundesbank и коммерческих банков, а также снабжать ими банкоматы, перевозящим деньги компаниям нужно будет делать больше поездок. Это все стоит денег", — пояснил Беерман.

Высокую популярность банкнот в 500 евро представитель DB объяснил их востребованностью в качестве подушки безопасности на черный день. Такие банкноты, считающиеся одними их самых ценных в мире, удобно хранить в сейфах или других укрытиях. Кроме того, многие немцы, по словам Беермана, любят использовать такие купюры в качестве подарков, например на свадьбу.

Свое решение о прекращении выпуска банкнот в 2016 году объяснял "обеспокоенностью тем, что купюра упрощает противозаконную деятельность". Однако Беерман считает любовь к крупным номиналам европейской традицией, он заверил, что Bundesbank не намерен ограничивать платежи наличными деньгами.

Даже после прекращения выпуска банкнот в 500 евро они останутся законным платежным средством и должны будут приниматься во все виды платежей. Однако при попадании таких банкнот в банки они будут изыматься из обращения.

Источник: РБК

фото: upload.wikimedia.org