﻿ В Шри-Ланке после перестрелки с полицией нашли тела 15 человек, Mixnews.lv

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Полиция вступила в ожесточенную перестрелку с предполагаемыми боевиками-исламистами на востоке Шри-Ланки во время рейда, связанного с взрывами, которые в прошлое воскресенье унесли жизни более 250 человек. На месте перестрелки найдены тела 15 человек, в том числе шести детей, пишет Русская сужба BBC.

Полиция сообщила, что офицеры действовали по наводке, а вооруженная группа, на след которой они вышли в городе Калмунай, произвела три взрыва, после чего началась перестрелка. Это недалеко от родного города предполагаемого организатора взрывов в отелях и церквях, произошедших на Пасху.

Во время другого рейда были обнаружены взрывчатка и флаги "Исламского государства", которая взяла на себя ответственность за взрывы.

Ранее полиция и военные заявляли, что в перестрелке были убиты четверо вооруженных людей и один мирный житель.

На этой неделе стало известно, что власти Шри-Ланки получали предупреждения спецслужб о готовящихся атаках. Премьер-министр страны Ранил Викремесингхе заявил, что не был в курсе этих предупреждений.

Последующие скоординированные взрывы, осуществленные смертниками на Пасху в фешенебельных отелях и церквях, унесли жизни более 250 человек.

Власти Шри-Ланки направили около 10 тысяч сотрудников службы безопасности по всей стране на поиски тех, кто может быть причастен к нападениям, а также для обеспечения безопасности. Вокруг мечетей была усилена охрана во время пятничных молитв (мусульмане составляют меньшинство в Шри-Ланке).

В пятницу было произведено 10 арестов, после чего число задержанных выросло до 80.

Президент Шри-Ланки Митрипала Сирисена сообщил журналистам, что, по данным спецслужб, в стране было 130 подозреваемых, связанных с "Исламским государством", и 70 из них все еще находятся на свободе.

Ранее стало известно, что глава полиции Шри-Ланки Пуджитх Джаясундару ушел в отставку из-за того, что его подчиненные не смогли предотвратить серию взрывов.

Фото: pxhere.com