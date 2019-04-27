﻿ После победы дочери Алсу на "Голосе" начата проверка результатов, Mixnews.lv

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Специалистами будет проведена проверка результатов финального голосования музыкального конкурса на российском Первом канале "Голос. Дети". Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник.

Отмечается, что в финале шоу, где победу одержала 10-летняя дочь Алсу Микелла Абрамова, были замечены признаки "аномального голосования" в пользу одного из участников конкурса, поэтому экспертам предстоит проверить, насколько процесс подсчёта голосов был честным.

"Есть признаки аномального голосования, инициирована проверка, чтобы выяснить, не модерировалось ли голосование в пользу одного из участников", — пояснил источник.

Дочь российской певицы Алсу и банкира Яна Абрамова, внучка бывшего президента компании "Лукойл" Ралифа Сафина стала победительницей шестого сезона музыкального шоу "Голос. Дети".

Фото: Twitter/#ГолосДети