﻿ После победы дочери Алсу на "Голосе" начата проверка результатов, Mixnews.lv

После победы дочери Алсу на "Голосе" начата проверка результатов (1)
Специалистами будет проведена проверка результатов финального голосования музыкального конкурса на российском Первом канале "Голос. Дети". Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник.
Отмечается, что в финале шоу, где победу одержала 10-летняя дочь Алсу Микелла Абрамова, были замечены признаки "аномального голосования" в пользу одного из участников конкурса, поэтому экспертам предстоит проверить, насколько процесс подсчёта голосов был честным.
"Есть признаки аномального голосования, инициирована проверка, чтобы выяснить, не модерировалось ли голосование в пользу одного из участников", — пояснил источник.
Дочь российской певицы Алсу и банкира Яна Абрамова, внучка бывшего президента компании "Лукойл" Ралифа Сафина стала победительницей шестого сезона музыкального шоу "Голос. Дети".
Фото: Twitter/#ГолосДети