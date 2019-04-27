﻿ СМИ: Байден пользуется большей поддержкой у американцев, чем Трамп, Mixnews.lv

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Объявивший об участии в президентской гонке бывший вице-президент США Джо Байден опережает по популярности нынешнего главу государства Дональда Трампа, свидетельствуют данные опроса газеты The Hill.

Согласно его результатам, в настоящий момент 43% американцев готовы поддержать Дж.Байдена на выборах 2020 года, тогда как Д.Трампа - лишь 37%. Таким образом, отрыв бывшего вице-президента от американского лидера составляет шесть процентных пунктов.

Еще 15% респондентов заявили, что не знают, за кого бы они проголосовали. 5% опрошенных заявили, что проголосовали бы за любого другого кандидата.

Опрос проводился 25-26 апреля - после того, как Дж.Байден официально объявил о своем участии в борьбе за президентское кресло. В опросе приняли участие около 1 тыс. человек.

Вице-президент накануне официально запустил свою предвыборную кампанию. По данным издания The Hill, за 24 часа ему удалось получить 6,3 млн долларов пожертвований на свою кампанию.

Дж.Байден является членом Демократической партии и намерен воспользоваться опытом, полученным в период работы в администрации президента США Барака Обамы. Во время президентства Б.Обамы Дж.Байден дважды занимал пост вице-президента: в общей сложности, он занимал эту должность с 2009 по 2017 годы.

Выборы президента США пройдут 3 ноября 2020 года.

Источник: Интерfакс-Украина

Фото: flickr.com/gageskidmore/afagen