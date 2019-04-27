﻿ Самая многодетная мать на Земле родила 38 детей, Mixnews.lv

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Найдена самая многодетная мать на Земле — это 39-летняя Мариам Набатанзи из Уганды, которая родила 38 детей, сообщает Reuters.

Из-за редкой особенности организма на свет у нее всегда появляется более одного ребенка.

Первых близнецов она родила в возрасте 13 лет. Пять раз она рожала двойняшек, четыре раза тройняшек и пять раз четверняшек.

Отмечается, что женщина с детьми живет в четырех маленьких домиках из цементных блоков вблизи кофейных плантаций. Муж ее бросил, женщина одна воспитывает всех детей.

Источник: РИА Новости

Фото: screenshot of youtube.com