﻿ Самая многодетная мать на Земле родила 38 детей, Mixnews.lv

Самая многодетная мать на Земле родила 38 детей (1)
В мире | 27 апреля 2019 года, 15:13
Найдена самая многодетная мать на Земле — это 39-летняя Мариам Набатанзи из Уганды, которая родила 38 детей, сообщает Reuters.
Из-за редкой особенности организма на свет у нее всегда появляется более одного ребенка.
Первых близнецов она родила в возрасте 13 лет. Пять раз она рожала двойняшек, четыре раза тройняшек и пять раз четверняшек.
Отмечается, что женщина с детьми живет в четырех маленьких домиках из цементных блоков вблизи кофейных плантаций. Муж ее бросил, женщина одна воспитывает всех детей.
Источник: РИА Новости
Фото: screenshot of youtube.com
А , сколько у Мариам Набатанзи бело мужей , и вообще были они у неё ???
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