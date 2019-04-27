﻿ Штраф свыше 1000 евро: россиянка получила протокол за фейковую новость, Mixnews.lv

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Полиция Архангельска составила административный протокол на одного из организатором антимусорного митинга Елену Калинину в рамках нового закона о фейковых новостях, сообщает портал 29.RU со ссылкой на адвоката Калининой Алексея Куроптева.

Основанием для протокола послужила опубликованная в соцсети «ВКонтакте» информация о месте митинга, который был не согласован с городскими властями. Калинину обвинили в злоупотребление свободой массовой информации, поскольку несанкционированный митинг повлек «массовое нарушение общественного порядка» и блокирование движения транспорта по проезжей части.

По словам адвоката, это уже четвертый административный протокол в отношении Калининой, что значит, ей грозит штраф до 100 тысяч рублей (1 388 евро).

Напомним, в России 29 марта вступил в силу Закон об ответственности за оскорбление государства и госсимволов, а также за фейковые новости.

Фото: ru.freepik.com_yanalya