﻿ Штраф свыше 1000 евро: россиянка получила протокол за фейковую новость, Mixnews.lv

Штраф свыше 1000 евро: россиянка получила протокол за фейковую новость (4)

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В мире | 27 апреля 2019 года, 16:13

Полиция Архангельска составила административный протокол на одного из организатором антимусорного митинга Елену Калинину в рамках нового закона о фейковых новостях, сообщает портал 29.RU со ссылкой на адвоката Калининой Алексея Куроптева.

Основанием для протокола послужила опубликованная в соцсети «ВКонтакте» информация о месте митинга, который был не согласован с городскими властями. Калинину обвинили в злоупотребление свободой массовой информации, поскольку несанкционированный митинг повлек «массовое нарушение общественного порядка» и блокирование движения транспорта по проезжей части.

По словам адвоката, это уже четвертый административный протокол в отношении Калининой, что значит, ей грозит штраф до 100 тысяч рублей (1 388 евро).

Напомним, в России 29 марта вступил в силу Закон об ответственности за оскорбление государства и госсимволов, а также за фейковые новости.

Фото: ru.freepik.com_yanalya

Комментарии 4
Din 12 часов назад
Что вы! В Латвии на такое никогда не пойдут. тогда придется закрывать все латышские газетёнки и порталы.
4
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Саня 12 часов назад
всё верно, давно пора и у нас западные фейковые новости распространять про всякую Российскую агрессию
6
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Саня 11 часов назад
Если посмотреть в интернете написанное и показанное про тамошнего диктатора Пучхе, то методы российской охранки можно понять, интернет не заглушишь, как в советское время глушили разные "голоса".
12
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