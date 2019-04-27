﻿ В Антарктиде погибли 10 тысяч императорских пингвинов, Mixnews.lv

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Сотрудники Британской антарктической службы заявили о том, что тысячи птенцов императорских пингвинов, которые обитают в Западной Антарктиде, после таяния ледника оказались в открытом море и не смогли выжить, пишет Euronews.

Как сообщает Naked science, вторая по численности колония императорских пингвинов подверглась серьезному сокращению в 2016 году.

В результате таяния и ледника погибло 10 тысяч птенцов, а популяция так и не смогла восстановиться. Процесс таяния льда стал следствием сильнейшего за последние 60 лет Эль-Ниньо. Исследователи отмечают, что многие взрослые особи живут неподалеку, но сам факт того, что императорские пингвины оказались столь уязвимы в условиях, которые казались безопасными, вызывает опасение.

Под влиянием самого сильного Эль-Ниньо за 60 лет сентябрь 2015 года был особенно штормовым месяцем в районе Халли-Бей, а температура морского льда упала до рекордно низкой отметки. Обычно пингвины оставались на леднике с апреля по декабрь, когда их птенцы отращивали перья, однако шторм произошел еще до того, как у птенцов сформировались перья и пух и они научились плавать и самостоятельно выживать в воде. Ученые полагают, что именно это и произошло в 2016 году.

За колонией императорских пингвинов в Халли-Бей ученые наблюдали с 1956 года. По оценкам ученых, разрушение льда привело к гибели 14,5-25 тысяч пингвинов, а сама колония так и не восстановилась. Вместе с тем, колония в Халли-Бей составляла примерно 8% от мировой популяции императорских пингвинов, поэтому эта потеря не угрожает выживаемости вида. В 54 колониях по всему миру проживает от 130 тысяч до 250 тысяч гнездящихся пар императорских пингвинов. Вместе с тем за всю историю наблюдений за пингвинами в этом районе этот случай исчезновения — самый массовый.

Кроме того, исследователи заметили повышение численности в соседней колонии. В 2015 году в ней проживало около 1280 пар, а к 2018 – около 14600 пар.

По оценкам ученых, к концу столетия численность императорских пингвинов может существенно сократиться из-за изменений климата. В ближайшие десятилетия исследователи прогнозируют примерно 30% падения численности по всему миру.

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