﻿ В штабе Зеленского сочли возможным мир в Донбассе, Mixnews.lv

В штабе Зеленского сочли возможным мир в Донбассе (6)

фото

В мире | 27 апреля 2019 года, 19:11

Спикер штаба избранного президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков заявил, что мирное урегулирование конфликта в Донбассе может произойти в случае, если согласиться на предложенные Россией действия. Об этом он заявил в эфире телеканала «112 Украина».

«Если пойти по принципу и тем предложениям, которые звучат от России, то можно было бы, наверное, прийти к этому миру, но я думаю, что ни одному патриоту этой страны такой путь неприемлем», — сказал Разумков.

При этом, подчеркнул спикер штаба, метода «как завтра закончить войну», ни у кого нет, но есть понимание, как нужно действовать чтобы наступил мир.

«И мир должен наступить на условиях Украины», — добавил Разумков.

Он добавил, что указ президента России Владимира Путина об упрощении выдачи российских паспортов жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР является «признанием».

«Процедурой с упрощением процедуры получения российского гражданства они подтверждают, что они являются страной-агрессором в данном процессе», — заявил спикер штаба Зеленского.

Источник: РБК

Фото: zelenskiy.site

Комментарии 6
Однако 8 часов назад
На условиях укропов мир никогда не наступит, т.к. они не с того начали. Эти только что вылупившиеся птенцы вместо того, чтоб идти на переговоры с Россией, спешат ставить свои условия. Ну точно эти птенцы вылупились из Парашки, наивные и глупые.
1
Ответить
Саня 9 часов назад
ну вот сразу и понятно что Вусраина тянет и не хочет заканчивать эту войну
1
Ответить
Latviešu Patriots 6 часов назад
Donbasa teroristi ir jāiznīcina! Simtprocentīgi atbalstu Ukraiņu Patriotus, tostarp bataljonu Azova! Slava Ukrainai! Varoņiem slava!
7
Ответить