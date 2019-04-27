﻿ В штабе Зеленского сочли возможным мир в Донбассе, Mixnews.lv

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Спикер штаба избранного президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков заявил, что мирное урегулирование конфликта в Донбассе может произойти в случае, если согласиться на предложенные Россией действия. Об этом он заявил в эфире телеканала «112 Украина».

«Если пойти по принципу и тем предложениям, которые звучат от России, то можно было бы, наверное, прийти к этому миру, но я думаю, что ни одному патриоту этой страны такой путь неприемлем», — сказал Разумков.

При этом, подчеркнул спикер штаба, метода «как завтра закончить войну», ни у кого нет, но есть понимание, как нужно действовать чтобы наступил мир.

«И мир должен наступить на условиях Украины», — добавил Разумков.

Он добавил, что указ президента России Владимира Путина об упрощении выдачи российских паспортов жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР является «признанием».

«Процедурой с упрощением процедуры получения российского гражданства они подтверждают, что они являются страной-агрессором в данном процессе», — заявил спикер штаба Зеленского.

Источник: РБК

Фото: zelenskiy.site