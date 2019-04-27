﻿ Путин допустил упрощенную выдачу российского гражданства жителям Украины, Mixnews.lv

Путин допустил упрощенную выдачу российского гражданства жителям Украины (15)
В мире | 27 апреля 2019 года, 20:20
Упрощенный порядок получения российского гражданства в будущем может быть распространен на всех жителей Украины, заявил президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай.
"Мы ведь не только людям, которые проживают в ЛНР или ДНР, предоставляем такой способ получения нашего гражданства. Мы вообще думаем о том, чтобы предоставлять в упрощенном порядке гражданам Украины наше гражданство", — сказал он.
_Источник: РИА Новости__
Фото: flickr.com/photos/asadamayu
Вы нацики,герои диванные!!! Встретил бы тебя,ебало бы закрыл навечно!!!!
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за то миллионы хохлосвиней с той же центральной и западной Вусраины берут гражданство и не прочь поработать в России
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Иди сполосни голову! Перегрелся ебучее говно!!!
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