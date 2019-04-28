﻿ В Калифорнии студент открыл стрельбу в синагоге, Mixnews.lv

В мире |

Один человек погиб и трое получили ранения в результате нападения на синагогу в городе Пауэй, штат Калифорния, сообщает Associated Press.

Вчера, 27 апреля, в 11:30 (21:30 по рижскому времени) преступник ворвался в здание, где прихожане праздновали окончание еврейского праздника Песах, и открыл стрельбу из штурмовой винтовки. По некоторым данным, оружие преступника было неисправным, что позволило избежать больших жертв.

При стрельбе погибла 60-летняя Лори Кае. Среди пострадавших — местный раввин Исроэль Гольдштейн и восьмилетняя девочка.

Машину стрелявшего догнал полицейский, и подозреваемый сдался, не оказав сопротивления. Подозреваемый в нападении идентифицирован как 19-летний студент Джон Эрнест. Ранее он не имел судимостей и проблем с законом.

Как сообщает NBC News, за несколько часов до нападения человек с именем Джон Эрнест опубликовал в Facebook ссылку на свое "открытое письмо", содержащее множество антисемитских высказываний. Профиль Джона Эрнеста уже удален администрацией соцсети.

Фото: Twitter/Radio Nigeria