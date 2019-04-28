﻿ В Калифорнии студент открыл стрельбу в синагоге, Mixnews.lv

В Калифорнии студент открыл стрельбу в синагоге (4)
Один человек погиб и трое получили ранения в результате нападения на синагогу в городе Пауэй, штат Калифорния, сообщает Associated Press.
Вчера, 27 апреля, в 11:30 (21:30 по рижскому времени) преступник ворвался в здание, где прихожане праздновали окончание еврейского праздника Песах, и открыл стрельбу из штурмовой винтовки. По некоторым данным, оружие преступника было неисправным, что позволило избежать больших жертв.
При стрельбе погибла 60-летняя Лори Кае. Среди пострадавших — местный раввин Исроэль Гольдштейн и восьмилетняя девочка.
Машину стрелявшего догнал полицейский, и подозреваемый сдался, не оказав сопротивления. Подозреваемый в нападении идентифицирован как 19-летний студент Джон Эрнест. Ранее он не имел судимостей и проблем с законом.
Как сообщает NBC News, за несколько часов до нападения человек с именем Джон Эрнест опубликовал в Facebook ссылку на свое "открытое письмо", содержащее множество антисемитских высказываний. Профиль Джона Эрнеста уже удален администрацией соцсети.
Фото: Twitter/Radio Nigeria
Что то американские жиды не ставили свечи в память погибших детей Донбасса и не присылали соболезнования.
Вот выдержки из талмужа жидовского:
http://antisionizm.info/TSitati-iz-Talmuda-o-goyah-479.html
"«Одни евреи достойны названия людей, а гои, происходящие от злых духов, имеют лишь право называться свиньями».
(Jalkut Reubeni, folio 10, b)"
"«Гнев Божий никогда не тяготеет над свиньями, тогда как проклятие Иеговы тяготеет над гоями».
(Aboda Zora, folio 4, a; traite Sab., folio 89, a)"
"«Чтобы лучше обмануть гоев, еврей может даже посещать их больных, хоронить их покойников, делать добро их бедным, но все это должно быть делаемо, дабы иметь покой, и чтобы нечестивые не делали зла евреям».
(Traite gittin, folio 61, a)"
"«Подобно тому, как можно со спокойной совестью убить дикого зверя и завладеть его лесом, также можно убить или изгнать гоя и завладеть его имуществом. Имущество не-еврея подобно покинутой вещи, его настоящий владелец еврей, который первый ее захватит».
(Baba Bathra, folio 54, b; Choschen Michpot, 156, 1)"
Сионизм в Америке достиг не бывалых высот-с чего вдруг появляется антисемитизм?
А кто разграбил Латвию и грабит Украину,прячась за латышскими и украинскими фамилиями и убивая людей чужими руками на том же Доньассе?Кто стоит за РД и кто там правит бал внутри партии и на всех ключевых постах?
Кто организовал партию НКП и разграбил страну через банк Балтия?
Чего то латышей и русских ,причастных к к тому,где Латвия и где Рига,я не знаю.