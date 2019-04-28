﻿ Французский пенсионер переплыл Атлантический океан в бочке, Mixnews.lv

Французский пенсионер переплыл Атлантический океан в бочке (1)
Французский 72-летний путешественник Жан-Жак Савен объявил об успешном завершении своего проекта по пересечению Атлантического океана в неуправляемой капсуле, напоминающей бочку.
"Спустя 122 дня и девять часов плавания, в 20:00 27 апреля, я пересек меридиан, обозначающий, что я нахожусь в акватории Карибского моря. Путешествие завершено. Всем спасибо!", — написал Савен по электронной почте в агентство France Presse.
Путешествие Савена стартовало в декабре 2018 года на Канарских островах. Он планировал переплыть Атлантический океан, полагаясь только на морские течения.
Изначально он рассчитывал, что уложится в три месяца свободного плавания. Но непредсказуемость ветров почти поставили его задумку под угрозу.
В настоящее время мореплаватель пока еще дрейфует вдали от берегов Больших Антильских островов. Когда Жан-Жак Савен достигнет побережья, ему предстоит решить вопрос транспортировки бочки обратно во Францию.
Фото: Facebook/BOUTESA
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