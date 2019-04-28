﻿ Из-за выборов в Индонезии умерло больше 270 человек, Mixnews.lv

Из-за выборов в Индонезии умерло больше 270 человек
В мире | 28 апреля 2019 года, 15:27
Больше 270 человек умерло в Индонезии, из-за переработки во время подсчета голосов, сообщает новостной портал BBC.
"По меньшей мере 272 человека, работавших на избирательных участках, скончались, причиной гибели в большинстве случаев стало переутомление. Еще более 1800 были доставлены в больницы", - заявил представитель избирательной комиссии Ариеф Прио Сусанто.
Он рассказал, что министерство здравоохранения еще 23 апреля выпустило специальный циркуляр о необходимости соблюдать трудовую дисциплину.
Кроме того, министерство финансов выделит компенсации семьям погибших в размере 36 миллионов рупий (почти 2 тысячи евро) за каждого умершего. Это примерно равно минимальной годовой зарплате.
Фото: Flickr/Chris Tuarissa