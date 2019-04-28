﻿ Жителей районов около Нотр-Дама предупредили о загрязнении свинцом, Mixnews.lv

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Парижан, которые проживают неподалеку от горевшего собора Парижской Богоматери, предупредили о загрязнении свинцом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на префектуру полиции.

Присутствие свинца заметили в некоторых помещениях, которые были открыты во время пожара: там осела свинцовая пыль, металл содержался в несущей конструкции собора и в его шпиле. Районы, где зафиксированы осадки металла, закрыли. Местным жителям рекомендовали провести в домах влажную уборку.

Отравление свинцом может привести к острой энцефалопатии (невоспалительные заболевания головного мозга) и необратимым изменениям внутренних органов.

Как подчеркнули в полиции, пока не зафиксировано ни одного случая отравления свинцом.

Напомним, пожар в Нотр-Дам де Пари, начавшийся вечером 15 апреля, уничтожил часть кровли собора, часы и шпиль. Огонь удалось потушить только на следующий день.

Фото: Flickr/Olivier Mabelly