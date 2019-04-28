﻿ Трамп в третий раз подряд не явился на прием к корреспондентам Белого дома, Mixnews.lv

В мире |

Президент США Дональд Трамп в субботу, 27 апреля, не пришел на традиционный ежегодный ужин Ассоциации корреспондентов Белого дома (WHCA), передает агентство AFP.

Трамп бойкотирует это мероприятие уже в третий раз. От присутствия на приеме отказался и целый ряд представителей его администрации.

Общению с журналистами глава государства предпочел участие в политическом митинге в Грин-Бей, штат Висконсин. Выступая перед своими сторонниками, он в очередной раз назвал СМИ "врагами народа".

"Они — обманщики. И знаете, что хуже всего? Составляемые ими рейтинги, потому что люди им не верят", — заявил он.

Президент Ассоциации корреспондентов Белого дома Оливье Нокс вступил в заочную полемику с Трампом, подчеркнув важность работы журналистов.

"Необходимо отказаться от политически мотивированных нападок на мужчин и женщин, чья тяжелая работа позволяет привлекать к ответственности власть предержащих", — подчеркнул Нокс.

Присутствие на ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома не является обязательным для президентов США, но эта традиция в общем и целом соблюдается с 1921 года.

До Трампа последним, кто отказался посетить мероприятие, стал президент Рональд Рейган в 1981 году, у которого имелась для этого убедительная причина. Незадолго до приема Рейган пережил покушение и восстанавливался от пулевого ранения.

Фото: Flickr/Gageskidmore