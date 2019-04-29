﻿ В СМИ показали фото пожилого Гитлера без усов, Mixnews.lv

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К 130-й годовщине со дня рождения и 74-й - со дня официального самоубийства Адольфа Гитлера в ФБР рассекретили досье, содержащее рапорты о побеге фюрера из Германии в Аргентину. Среди документов есть фото пожилого нацистского лидера без усов и указания на место его тайной жизни в предгорьях Анд.

Судя по документам из архива ФБР, которые были рассекречены и теперь доступны на сайте ведомства, агенты Эдгара Гувера напали на след Адольфа Гитлера спустя пять месяцев после его официально признанного самоубийства в берлинском бункере 30 апреля 1945 года.

В донесениях, которые легли на стол самого всесильного шефа ФБР, говорилось, что Гитлер бежал из Германии на подлодке в последние дни войны, когда шла битва за Берлин. Как утверждалось, аргентинские чиновники помогли ему укрыться в предгорьях Анд.

Как утверждается, Гитлер прибыл в Аргентину через 2,5 недели после взятия Берлина на двух подлодках в сопровождении около 50 человек. Беглецы отправились дальше к Андам на лошадях. Источник, на показания которого опирались агенты ФБР, утверждал, что Гитлер сбрил свои усы и страдает от серьезных заболеваний.

В досье также попали свидетельства немецких дипломатов, утверждавших, что Гитлер выжил, и фотографии постаревшего фюрера, на которых он без усов и в очках, а также с усами и бородкой "под Троцкого".

Из документов следует, что рапорты о побеге Гитлера легли на стол лично Эдгару Гуверу, но он не дал ход расследованию. В 1950-е годы к поискам Гитлера подключилось ЦРУ, но результата добиться не удалось.

Еще одна тайна жизнь Гитлера - с кляпом и плетью

Нынешнее досье о Гитлере - не первое, рассекреченное американскими спецслужбами. Осенью прошлого года в ЦРУ представили доклад из 70 страниц, посвященный гомосексуальным и садомазохистским наклонностям лидера Третьего рейха.

Документ был составлен в 1943 году ученым Генри Филдом, который занимался исследованием для США. Говорится также, что американская сторона вела наблюдение за Гитлером с 1922 года.

Исследователи опираются на свидетельства Эрнста Седжвика Ганфштенгля, близкого друга Гитлера в 1920-1930-е годы. Позже Ганфштенгль уехал из Германии. Утверждается, что у Адольфа Гитлера были "садомазохистские наклонности с уклоном к гомосексуализму в молодости".

Также Ганфштенгль пишет, что Гитлер испытывал влечение к своему будущему заму Рудольфу Гессу. Последний, как говорится в докладе, был гомосексуалом и любил женскую одежду, за что и получил прозвище "Фройляйн Анна".

Источник: Tsagrad.tv

Фото: U.S. Department of Justice и Flicr/Anamy tiga belas