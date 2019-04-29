﻿ НТВ покажет шоу с Владимиром Зеленским, Mixnews.lv

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НТВ покажет шоу с Владимиром Зеленским. "Недавно избранный президент Украины Владимир Зеленский всегда знал толк в фокусах. В эфире НТВ — новое шоу "Магия" и его ведущий — всенародно признанный президент Украины Владимир Зеленский", — говорится в анонсе.

Шоу ведет не один Зеленский — он в паре с телеведущей Татьяной Лазаревой, которая давно не ведет передач на ТВ. Лазарева с мужем Михаилом Шацем покинули СТС вскоре после того, как они поддержали оппозиционные протесты.

"Магию" снимали для телеканала "Россия-1" еще в 2011 году, продакшеном занималась компания "ВайТ Медиа", сообщает "Коммерсантъ". Из анонса шоу можно понять, что Зеленский изображает мага, творящего фокусы, а Лазарева — его помощницу, но шоу имеет политический подтекст.

Премьера шоу, которое до сих пор не было показано в эфире, назначена на 3 мая. Неизвестно, сколько в нём серий, однако его выход придётся на месяц перед инаугурацией — вероятно, на телеканале приняли решение поставить шоу в эфир в связи с победой Зеленского на выборах президента Украины.

По закону, президент Украины должен вступить в должность не позднее чем через 30 дней после объявления результатов ЦИК Украины, которые он должен объявить не позднее 1 мая. Таким образом, инаугурация Зеленского пройдёт до 3 июня.

Источник: Tjournal

Фото: кадр их анонса