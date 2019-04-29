﻿ В WhatsApp о митингах: в Саудовской Аравии казнили 37 человек, одного распяли, Mixnews.lv

В мире |

24 апреля государственное СМИ Saudi Press Agency сообщило о том, что в Саудовской Аравии прошла одна из самых массовых серий казней в истории страны — власти привели в действие смертный приговор в отношении 37 человек. Одного из них распяли: это наказание применяется в стране только при самых серьезных преступлениях.

Среди казненных были те, кого обвиняли в убийстве сотрудников органов безопасности при помощи взрывчатки, формировании террористических ячеек и распространении террористической идеологии. Но были среди них и те, кого казнили за преступления, якобы совершённые еще до совершеннолетия, что запрещено международными законами.

Издание Daily Mail рассказало о нескольких таких казненных. Например, Абдулкариму аль-Хаваджу было всего 16 лет, когда он распространял информацию через WhatsApp о протестах. Его публично обезглавили, когда ему уже был 21 год. Его задержали в аэропорту, откуда он должен был улететь к своей семье.

Муджтабе аль-Свейкату было 17 лет, когда он принимал участие в протестах. Его арестовали в 2012 году, тоже в аэропорту — он должен был улетать поступать в американский университет.

Мунир аль-Адаму было 23 года, когда его задержали в 2012 году на КПП. С пяти лет он был глух на одно ухо, и после пыток он оглох полностью.

В заявлении властей Саудовской Аравии говорится, что все казнённые сознались в своей вине. CNN со ссылкой на добытые судебные документы сообщил, что некоторые из казненных утверждали на суде, что они невиновны, а их признания были написаны следователями и лишь подписаны ими под пытками. В некоторых случаях от подозреваемых даже не требовали подпись — на бумагу с "показаниями" ставился отпечаток пальца.

По данным Amnesty International, 11 казнённых были обвинены в шпионаже в пользу Ирана, а ещё 14 — в участии в протестах в восточной части страны между 2011 и 2012 годами. По данным британской организации по защите прав человека Reprieve, из всех подозреваемых под пытками выбивали признательные показания, на основе которых их и приговорили к смертной казни. Казни проводились в столице Эр-Рияде и в священных городах Мекка и Медина.

Другие подозреваемые в похожих преступлениях ещё ждут смертной казни в Саудовской Аравии. Например, Али аль-Нимра приговорили к распятию за участие в протестах и обучению митингующих оказанию первой помощи, ещё два молодых человека приговорены к казни за преступления, которые они совершили до 18 лет.

В 2016 году в Саудовской Аравии разом казнили 46 человек, включая шиитского лидера Нимра аль-Нимра. Нетерпимость к несогласным выросла после того, как в 2015 году министром обороны стал принц Мухаммед ибн Салман. В 2017 году он стал наследным принцом Саудовской Аравии, то есть текущий король выбрал его своим преемником.

Источник: Tjournal

Фото: Flickr/Marina Stroganova