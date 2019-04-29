﻿ Откуда лимузин? В Mercedes удивляются машине Ким Чен Ына, Mixnews.lv

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В германской корпорации Daimler не могут ответить на вопрос, откуда у лидера Северной Кореи Ким Чен Ына бронированный лимузин производства этой компании.

В Daimler заявили агентству Associated Press, что не продают свою продукцию в Северную Корею. Санкции ООН, наложенные на эту страну, запрещают экспорт предметов роскоши, включая лимузины, в КНДР.

Между тем, Ким Чен Ын использовал лимузины производства Daimler на нескольких своих международных встречах. Во Владивосток, где он на днях встречался с президентом России Владимиром Путиным, привезли два лимузина - Mercedes Maybach S600 Pullman Guard и Mercedes Maybach S62. Первую из этих машин Ким использовал и во время саммита с президентом США Дональдом Трампом в Ханое.

В заявлении Daimler - производителя этих автомобилей - говорится, что компания не поставляет своих машин в КНДР более 15 лет и придерживается строгих правил контроля за экспортом своей продукции.

Однако подчеркивается в нем, компания не отвечает за действия третьих лиц, которые могли перепродать автомобили.

Источник: Радио Свобода