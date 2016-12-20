Зеленая лампа |

Когда маленькому Ростику Федорову поставили диагноз "атипичный аутизм", жизнь семьи перевернулась. Но родители не опустили руки. Надежда появилась после занятий по методике АВА-терапии.

Все у Ирины шло по хорошей правильной схеме – университет, работа в банке, надежный муж, перспективные планы, мечты. Появился на свет долгожданный сын Ростислав. До двух лет Ростик развивался, как положено – на радость родителям. В 9 месяцев он уже начал выговаривать первые слова.

А потом малыша как будто подменили – речь перестала развиваться, он произносил только фразы из мультфильмов – просто так, без цели сообщить что-то, перестал играть с игрушками. Стал вести себя странно и непредсказуемо. В три года ребенку поставили диагноз "атипичный аутизм".

Начали бегать по врачам – неврологи, психологи, психиатры… Никто за ребенка не брался – он был неуправляемым. Мир перевернулся с ног на голову – Ирина не сразу смогла справиться с навалившейся бедой - плакала, жила в постоянном стрессе. До сих пор она вздрагивает, вспоминая о психологе, который хотел привязывать малыша к стулу, чтобы заставлять его заниматься по специальной методике.

А потом поняла, что плакать и жалеть себя – глупо. Надо действовать и делать все, что возможно.

Как во многих подобных историях, мамы сами ищут специалистов, перелопачивают информацию в интернете. Ирина узнала о центре АВА-терапии, который работает с детками-аутистами. Доктор Ирина Левичева была первой, кто не отказался вести Ростика. Мальчик без криков и с удовольствием ходит к ней на занятия. Но главное чудо – что Ростик начал говорить. Когда он впервые выговорил "Мама, я тебя люблю" - она поняла, что такое счастье.

Ее представления о смысле и ценностях жизни за эти несколько лет изменились коренным образом. Теперь она каждый день благодарит Бога, что просто слышит голос сына. Ведь многие аутисты вообще не говорят.

Сейчас Ирина считает, что по большому счету Ростик пришёл в их семью, чтобы поменять их мировоззрение – он научил их быть терпеливыми, внимательными, любящими безусловно. Папа Ростика все свободное от работы время посвящает сыну и очень им дорожит. У них очень хорошая семья, где все построено на любви и заботе.

Конечно, Ирине обидно, что они потеряли самое золотое для реабилитации время. Но специалисты говорят, что у Ростика очень хорошие шансы. Семья живет в Каугури. В этом году мальчик пошел в первый класс в начальную школу в Вайвари. Эта школа - единственная во всей Юрмале берёт особенных деток в обычные классы. Дети относятся к нему замечательно – помогают, играют на переменах.

Сейчас Ростику - 7 лет. Благодаря постоянным занятиям по методике АВА-терапии, он знает алфавит, умеет писать буквы, считать до 100, составлять предложения. Для семьи это большие победы и повод для радости.

Аутисты - не умственно отсталые. Они просто не такие , как мы. Им очень трудно. Но с ними невероятно интересно. Это как взгляд на мир в другой плоскости и в другом измерении.

"Ростик разбирает мир на фрагменты, как мозаику, а потом складывает его снова, но в своем уникальном порядке", - говорит мама. Мальчик очень любит книги. Каждый вечер мама читает ему стихи и сказки, а "Айболита" и "Мойдодыра" чаще всего.

В игрушки он не играет, но любит помогать маме готовить, а папе что-то ремонтировать. Самые любимые друзья мальчика – такса Дуглас и плюшевый Пингвиненок. А больше всего ему нравится рисовать. Летом, например, рисовал, как он с папой косит траву. А сейчас рисует фейерверки, звездочки. Каждый вечер он просит маму зажечь бенгальские огни. Это для него большая радость. А потом он переносит "огненную" картинку в альбом для рисования. Так что каждый день сейчас у мальчика случается его личный световой праздник.

"Он учит нас смотреть вокруг, выходя за рамки наших собственных стереотипов. Наш сын – это наш подарок, - говорит мама. - Он открывает нам глаза на новые вещи и делает нас лучше".

Мама очень хочет, чтобы Ростик смог удержаться в хорошей обычной школе – иначе его переведут в школу для детей с отставанием в развитии – а это отбросит все усилия назад. Для этого Ростиславу нужно продолжать занятия в центре АВА-терапии – они ездят из Каугури в Илгуциемс 3 раза в неделю. Реальные результаты – налицо.

Чтобы обеспечить продолжение реабилитации, в год необходимо 3168 евро. Oсновной курс за месяц стоит 264 евро. В семье работает только папа. Семья просит о поддержке. Пусть Рождественское чудо случится для этого мальчика. А мы все можем немножко помочь этому чуду сбыться.

Благотворительный телефон программы "Зеленая лампа" на радио Baltkom - 90006383 (1,42 евро) будет работать специально для Ростислава Федорова до вторника, 27 декабря.

Помочь мальчику можно также на его странице, на сайте фонда ziedot.lv, где для него открыт специальный счет.

Все перечисленные средства, без каких-либо отчислений, будут направлены на оплату реабилитации в центр АВА-терапии.

Также перечислить деньги можно на банковский счет:

Fonds "Ziedot.lv", регистрационный номер - 40008078226

SWEDBANK, банковский код - HABALV22

Номер счета - LV95HABA0551006150241

Цель - Помощь Ростиславу Федорову

Благотворительная программа "Зеленая лампа" выходит на радио Baltkom 93.9 FM каждый вторник, в 16.00.

Программа "Зеленая лампа" подготовлена в сотрудничестве с фондом ziedot.lv. Благодарим за поддержку Фонд Бориса и Инары Тетеревых.

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