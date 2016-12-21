Зеленая лампа |

В канун католического и лютеранского Рождества гостем программы "Зеленая лампа" на радио Baltkom стал архиепископ-митрополит Латвийской Римско-католической церкви Збигнев Станкевич.

Ровно год назад, когда наша программа только начиналась, архиепископ тоже приходил к нам в студию и включал вместе с нами "Зеленую лампу". Так что, можно сказать, уже сложилась маленькая традиция. В декабре прошлого года мы рассказывали о маленькой Мадаре Шиманской, которой нужна была помощь, чтобы девочка начала ходить.

Архиепископ Станкевич также призвал всех поучаствовать в этом добром деле. Средства на длительную специальную реабилитацию были собраны.

Прошел год, и мы позвонили в прямом эфире Эвите, маме Мадары, чтобы узнать, как у них дела.

"Все очень хорошо, у нас позитивные новости. Мадара начала ходить самостоятельно, - рассказала Эвита Шиманска. – Она даже говорит мне: "Мама, не держи меня за руку, я же могу ходить сама. Ходит и старается удержать равновесие"".

Эвита еще раз поблагодарила всех, кто участвовал в сборе средств для ее дочки. И пообещала пригласить нас в гости, когда Мадара научится танцевать. А Збигнев Станкевич очень обрадовался такому хорошему известию и пожелал всем Божьего благословения.

Наш гость прокомментировал это так: "Что нам показывают такие ситуации? Богу не нужно, чтобы человек страдал и болел. Но то зло, которое существует в мире, старается проникнуть везде и повредить, в том числе, и организму человека. Это можно сравнить с тем, как компьютерный вирус вредит программам. Божий план, как извлечь добро из печальных случаев болезни, состоит в том, чтобы у всех окружающих людей есть возможность включиться и помогать. И благодаря этому, вырасти в своей человечности, проявить любовь", - подчеркнул архиепископ.

Он отметил, что период Рождества – особенный, потому что в эти дни люди открываются добру. Рождественские традиции особо настраивают нас на эту волну: "Примерно так, как настраивают радиоприемники, чтобы они ловили нужную волну. Настройка – это наша совесть, наша готовность принять в себя главное".

Збигнев Станкевич говорил также о том, что сейчас, когда в мире тревожно и люди очень растеряны и испуганы, мы пожинаем плоды определенной политики, которая осуществлялась в последние десятилетия. Западный мир, который воспринимается как христианский со стороны мусульманского мира, не раз пытался навязать другим странам свою модель организации общества. Теперь нам пытаются ответить за те обиды, которые, как считают они, им нанесли. Пытаются запугать терактами. Но наша задача – не отвечать на насилие насилием.

Глава Латвийской Римско-католической церкви также подвел итоги года и отметил два эпохальных события, которые касаются духовного и христианского мира.

Первое событие - это встреча Папы Римского Франциска и Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла в Гаване, где была подписана совместная декларация. Лидеры двух больших христианских конфессий признали свою ответственность перед миром и готовность совместно трудиться, чтобы мир стал лучше.

Второе событие – это встреча Папы Римского и Президента Всемирного лютеранскогосовета в Лунде (Швеция), когда отмечалось 500-летие Реформации. Впервые на высшем уровне лютеране и католики вместе вспоминали это событие. Было признано: надо сотрудничать. "Существуют различия. Но то, что нас объединяет, гораздо больше, чем то, что разделяет", - подчеркнул архиепископ Станкевич.

Он также призвал жителей Латвии поддержать уникальное событие, которое произойдет в новогодние дни. С 28 декабря по 1 января в Ригу приедет огромное количество паломников – около 15 тысяч молодых людей. Межхристианская община в Тезе (это Франция, один из крупнейших центров христианской молодежи из десятков стран) ежегодно организует европейскую встречу молодежи в разных странах. В этом году такая встреча, которая называется "паломничество доверия", будет впервые проходить в Риге.

Приглашение паломникам подписали представители четырех конфессий – православной, католической, лютеранской и баптистской. Традиционно паломники получают ночлег в семьях. Пилигримам нужно лишь небольшое место для сна (с собой у них спальные мешки) и легкий завтрак. С утра и до позднего вечера они будут находиться на духовных и культурных мероприятиях. На данный момент не хватает около 2,5 тысяч мест из 15 тысяч. Те, кто хочет предоставить ночлег паломникам, могут узнать все подробности ЗДЕСЬ.

На этой неделе программа "Зеленая лампа" на радио Baltkom рассказывала о 7-летнем Ростиславе Федорове, диагноз которого - аутизм. Семья просит помощи для оплаты оплаты годового курса в центре АВА-терапии.

Благотворительный телефон программы "Зеленая лампа"90006383 (1,42 евро) работает для Ростислава до 27 декабря. Помочь мальчику можно также на его странице, на сайте фонда ziedot.lv.

Благотворительная программа "Зеленая лампа" выходит на радио Baltkom 93.9 FM каждый вторник, в 16.00.

Программа "Зеленая лампа" подготовлена в сотрудничестве с фондом ziedot.lv. Благодарим за поддержку Фонд Бориса и Инары Тетеревых.

Присоединяйтесь к странице благотворительного проекта "Зеленая лампа" в социальной сети Facebook!