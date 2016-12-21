Зеленая лампа |

Для Ростислава Федорова, о котором программа "Зеленая лампа" на радио Baltkom рассказала во вторник, собрано 749 евро.

На счет мальчика на сайте фонда ziedot.lv поступило 502 евро. Было сделано 199 звонков на благотворительный телефон на сумму 247 евро.

Когда маленькому Ростику Федорову поставили диагноз "атипичный аутизм", жизнь семьи перевернулась. Но родители не опустили руки. Надежда появилась после занятий по методике АВА-терапии.

Помочь мальчику cейчас можно также на его странице, на сайте фонда ziedot.lv, где для него открыт специальный счет.

До этого ни один специалист не брался заниматься с непредсказуемым сложным ребенком. Мама Ирина не сразу смогла справиться с навалившейся бедой - плакала, жила в постоянном стрессе. До сих пор она вздрагивает, вспоминая о психологе, который хотел привязывать малыша к стулу, чтобы заставлять его заниматься по специальной методике.

Как во многих подобных историях, мамы сами ищут специалистов, перелопачивают информацию в интернете. Ирина узнала о центре АВА-терапии, который работает с детками-аутистами. Доктор Ирина Левичева была первой, кто не отказался вести Ростика. Мальчик без криков и с удовольствием ходит к ней на занятия. Но главное чудо – что Ростик начал говорить. Когда он впервые выговорил "Мама, я тебя люблю" - мама поняла, что такое настоящее счастье.

Ее представления о смысле и ценностях жизни за эти несколько лет изменились коренным образом. Теперь она каждый день благодарит Бога, что просто слышит голос сына. Ведь многие аутисты вообще не говорят.

Конечно, Ирине обидно, что они потеряли самое золотое для реабилитации время. Но специалисты говорят, что у Ростика очень хорошие шансы. Семья живет в Каугури. В этом году мальчик пошел в первый класс в начальную школу в Вайвари. Эта школа - единственная во всей Юрмале берёт особенных деток в обычные классы. Дети относятся к нему замечательно – помогают, играют на переменах.

Сейчас Ростику - 7 лет. Благодаря постоянным занятиям по методике АВА-терапии, он знает алфавит, умеет писать буквы, считать до 100, составлять предложения. Для семьи это большие победы и повод для радости.

Мама очень хочет, чтобы Ростик смог удержаться в хорошей обычной школе – иначе его переведут в школу для детей с отставанием в развитии – а это отбросит все усилия назад. Для этого Ростиславу нужно продолжать занятия в центре АВА-терапии – они ездят из Каугури в Илгуциемс 3 раза в неделю. Реальные результаты – налицо.

Чтобы обеспечить продолжение реабилитации, в год необходимо 3168 евро. Oсновной курс за месяц стоит 264 евро. В семье работает только папа. Семья просит о поддержке. Пусть Рождественское чудо случится для этого мальчика. А мы все можем немножко помочь этому чуду сбыться.

Благотворительный телефон программы "Зеленая лампа" на радио Baltkom - 90006383 (1,42 евро) будет работать специально для Ростислава Федорова до вторника, 27 декабря.

Помочь мальчику можно также на его странице, на сайте фонда ziedot.lv, где для него открыт специальный счет.

Все перечисленные средства, без каких-либо отчислений, будут направлены на оплату реабилитации в центр АВА-терапии.

Также перечислить деньги можно на банковский счет:

Fonds "Ziedot.lv", регистрационный номер - 40008078226

SWEDBANK, банковский код - HABALV22

Номер счета - LV95HABA0551006150241

Цель - Помощь Ростиславу Федорову

Благотворительная программа "Зеленая лампа" выходит на радио Baltkom 93.9 FM каждый вторник, в 16.00.

Программа "Зеленая лампа" подготовлена в сотрудничестве с фондом ziedot.lv. Благодарим за поддержку Фонд Бориса и Инары Тетеревых.

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