Зеленая лампа |

21 декабря в резиденции итальянского посла, в одном из самых красивых зданий Риги на улице Аусекля, состоялся необычный Рождественский бал.

Его организовала и провела команда “Spārnus Bērniem - Крылья Детям-Wings for Kids” (во главе с руководителем этого общества – Ксенией Джонсен) специально для детей из трех детских домов Риги - Irši, Ziemeļi и Vita. Программа "Зеленая лампа" на радио Baltkom побывала на этом благотворительном мероприятии.

Как полагается, бал открыли полонезом, который вместе со взрослыми танцевали сами маленькие герои праздника. А потом всех учили танцевать настоящий Венский вальс, и студия Janin под руководством Ирины Орловой провела танцевальное шоу.

В отдельном зале были выставлены на благотворительный аукцион рисунки воспитанников детских домов на тему «Зимняя сказка». Специальные уроки детям для этого давала художница Илзе Прейса. Свою прекрасную картину «Волшебная рыбка» она подарила послу Италии Себастьяну Фульчи, который также присутствовал на балу и поздравил всех с наступающим Рождеством.

Сюрпризов было много. Снегурочка, в роли которой была Светлана Делле, раздала детям подарки и живые цветы в декорированных горшочках – каждому. А дети тут же понесли их своим воспитателям. Глава Фонда Германа Брауна Инна Давыдова пришла на праздник с огромными пакетами игрушек, которые были собраны во время организованного ею концерта «Симфония игрушек». Специальные подарки принесли и ученики Рижской школы “Классика” - они их собирали для детей из детских домов.

Организаторы и маленькие участницы бала были в настоящих бальных платьях. А мальчики – в трогательных красных бабочках. Все искрилось и сверкало. Детей угощали сладостями и детским шампанским.

Праздник удался и запомнится детям на всю жизнь. Не только как первый в их жизни бал, не только как мероприятие, где можно научиться хорошим манерам и умению правильно вести себя в обществе. Главное – это был прекрасный урок нам всем - как дарить друг другу радость и своими руками помогать Рождественскому чуду свершиться. А добрые дела не заканчиваются.

Фото - Артур Нейталс и пресс-фото.