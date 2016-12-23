Зеленая лампа |

Для Ростислава Федорова, о котором программа "Зеленая лампа" на радио Baltkom рассказала во вторник, собрано 1587 евро.

На счет мальчика на сайте фонда ziedot.lv поступило 965 евро. Было сделано 502 звонка на благотворительный телефон на сумму 622 евро.

Когда маленькому Ростику Федорову поставили диагноз "атипичный аутизм", жизнь семьи перевернулась. Но родители не опустили руки. Надежда появилась после занятий по методике АВА-терапии.

Помочь мальчику cейчас можно также на его странице, на сайте фонда ziedot.lv, где для него открыт специальный счет.

До этого ни один специалист не брался заниматься с непредсказуемым и неуправляемым ребенком. Мама Ирина до сих пор она вздрагивает, вспоминая о психологе, который хотел привязывать малыша к стулу, чтобы заставлять его заниматься по специальной методике.

Как во многих подобных историях, мамы сами ищут специалистов, перелопачивают информацию в интернете. Ирина узнала о центре АВА-терапии, который работает с детками-аутистами. После курса этих занятий Ростик начал говорить.

Специалисты считают, что у мальчика очень хорошие шансы. Семья живет в Каугури. В этом году Ростик пошел в первый класс в начальную школу в Вайвари. Эта школа - единственная во всей Юрмале берёт особенных деток в обычные классы.

Сейчас Ростику - 7 лет. Благодаря постоянным занятиям он знает алфавит, умеет писать буквы, считать до 100, составлять предложения. Для семьи это большие победы и повод для радости.

Мама очень хочет, чтобы Ростик смог удержаться в хорошей обычной школе – иначе его переведут в школу для детей с отставанием в развитии – а это отбросит все усилия назад. Для этого Ростиславу нужно продолжать занятия в центре АВА-терапии – они ездят из Каугури в Илгуциемс 3 раза в неделю. Реальные результаты – налицо.

Годовой курс - три занятия в неделю - стоит 3168 евро. Семья просит о поддержке. Пусть Рождественское чудо случится для этого мальчика. А мы все можем немножко помочь этому чуду сбыться. Огромное спасибо всем, кто помогает!

Благотворительный телефон программы "Зеленая лампа" на радио Baltkom - 90006383 (1,42 евро) будет работать специально для Ростислава Федорова до вторника, 27 декабря.

Помочь мальчику можно также на его странице, на сайте фонда ziedot.lv, где для него открыт специальный счет.

Все средства, без каких-либо отчислений, будут направлены на оплату реабилитации 7-летнего Ростислава в центр АВА-терапии.

Также перечислить деньги можно на банковский счет:

Fonds "Ziedot.lv", регистрационный номер - 40008078226

SWEDBANK, банковский код - HABALV22

Номер счета - LV95HABA0551006150241

Цель - Помощь Ростиславу Федорову

Благотворительная программа "Зеленая лампа" выходит на радио Baltkom 93.9 FM каждый вторник, в 16.00.

Программа "Зеленая лампа" подготовлена в сотрудничестве с фондом ziedot.lv. Благодарим за поддержку Фонд Бориса и Инары Тетеревых.

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