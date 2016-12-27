Зеленая лампа |

В этом году Марина осталась одна с тяжелобольным сыном на руках: Сашин папа был дальнобойщиком, работал много – чтобы оплачивать лечение мальчика. Инсульт случился во время командировки. Когда мужа не стало, Марине пришлось самой носить 10-летнего сына на руках по лестницам, таскать инвалидную коляску и думать, где взять деньги на врачей. Сейчас этой маме очень нужна поддержка.

Саше 10 лет. У него с рождения детский церебральный паралич. Мальчик не ходит, не говорит. Хотя понимать буквы и читать слова начал уже в 3 года. Только недавно, после интенсивных курсов специальной терапии, он научился ползать на животе, три года назад начал сидеть с поддержкой.

Его нельзя оставить одного. Есть самостоятельно и ухаживать за собой Саша тоже не может. Но он все понимает, часто улыбается, пытается общаться.

Благотворительный телефон программы "Зеленая лампа" на радио Baltkom 90006383 (1,42 евро) будет работать специально для Cаши Корнеева и его мамы до вторника, 3 января.

Помочь мальчику можно также на его странице, на сайте фонда ziedot.lv, где для него открыт специальный счет.

Эта мама поразила нас своей внутренней силой, она не позволяет себе себя жалеть. Саша – ее второй ребенок, есть еще старшая дочка, которая уже замужем и живет отдельно. Мальчик родился, когда Марине было 40 лет. Роды были преждевременные, с тяжелыми последствиями. Ребенок весил 1,190 кг, рост 34 см.

Врачи предупредили сразу: 10 процентов шансов на то, что выживет. И если выживет – будет инвалидом. Марина решила для себя – она будет надеяться и делать все, что возможно.

Для нее, благополучной красивой женщины и успешного экономиста, случившееся стало шоком. Эти 10 лет для них с мужем были непрерывной борьбой за каждое движение, за каждую эмоцию ребенка.

За это время Саше было сделано несколько операций. И каждый раз после операции приходилось заниматься восстановлением функций тела заново. Большая проблема в том, что у мальчика практически стерта двигательная программа в организме. "Если с ним не заниматься по 5-6 часов ежедневно, он скоро будет корчиться от боли, и я даже не смогу посадить его в коляску", - объясняет Марина.

Марина нашла специальную программу для детей с ДЦП, которую разработали в клинике Германии – "Осознание тела через движение". Они с Сашей несколько раз туда ездили, она прошла там даже специальный курс подготовки – чтобы самой заниматься с сыном.

Самые явные успехи принесло знакомство с московским специалистом Светланой Грибовой. Она сама – мама такого ребенка, который был признан безнадежным. В результате занятий сумела поставить его на ноги и к семи годам научила ходить.

Сашина комната похожа на спортивный зал и врачебный кабинет одновременно - приспособления для упражнений, мячики, бинты, подушки разных размеров. Маленькие результаты проявляются не сразу, но они есть. Понимать буквы и читать слова Саша научился уже в 3 года.

Он реагирует на картинки,отвечает на вопросы движением руки. Они пересмотрели весь репертуар кукольного театра – Саше очень нравится "выходить в свет". Сейчас мама возит Сашу в спецшколу, он занимается уже во втором классе по специальной программе – по 3 часа в день.

"Не надо думать, что у таких детей нет интеллекта. Интеллект дан Богом, и его никто не отнимет. Нужно просто над этим работать и не опускать руки", - уверена Марина.

Конечно, ей приходилось слышать слова: "Оставь ребенка, не разрушай свою жизнь". Но ей это странно, она ничего не разрушает, наоборот – строит. Просто жизнь ее изменилась, она сейчас – такая. И в этой жизни тоже есть радости и удачи.

Главное во всем процессе реабилитации – не дать болезни взять верх, не потерять уже достигнутые результаты. Малейшая остановка – и все может откатиться назад – к жутким болям и одеревенению мышц. Права на остановку у Марины нет. Поэтому у них нет передышки ни на каникулы, ни на выходные.

После ухода из жизни мужа она с ребенком совсем одна. Кроме тяжелой психологической травмы, Марине теперь тяжело и материально.

Своего 10-летнего сына, если нужно куда-то ехать, она носит по лестнице на руках – в подъезде нет пандусов и подъемника, живут они на 6-м этаже, а лифт между этажами – через полпролета.

Спасаться от перегрузок и усталости ей помогают занятия йогой. А для Саши она три месяца назад взяла маленькую собачку – рыжего карликового пуделя Лику. Для Саши щенок - источник постоянной радости. Теперь и прогулки приобрели дополнительный смысл – Лика любит забраться к Саше в кресло и свернуться на коленях кудрявым облачком. Такой вот у Марины "прогулочный комплект" - коляска, cумка c продуктами, собака.

Чтобы выйти из дома к врачу, в магазин или за какой-то справкой, Марине приходится прибегать к чужой помощи или брать Сашу на коляске с собой. Он физических перегрузок сейчас у Марины проблема с ногой – надо делать операцию на колене. Но она не может это себе позволить – поскольку не может надолго оставить Сашу.

Помогает присматривать за Сашей нянечка Татьяна, которая имеет специальный сертификат для работы с тяжелобольными детьми (таких нянь готовят в рамках совместного проекта фонда ziedot.lv и общества инвалидов и их друзей Apeirons - "Милая нянечка"). У нее очень хороший контакт с мальчиком, он радуется ее приходу и спокойно с ней остается. Татьяна помогает также заниматься с Cашей лечебной гимнастикой - делать сложные упражнения для растяжки мышц, с которыми одной Марине не справиться.

Стоимость услуг няни – 8 часов в неделю – 256 евро ежемесячно, включая налоги. В год это – 3072 евро. Мама Саши просит поддержки.

"За эти годы я поняла многое, - говорит Марина. – Я стараюсь принять то, что невозможно исправить. И стараюсь найти силы на то, что я могу исправить. Жизнь преподносит удивительные сюрпризы, если ты не сломался и идешь вперед, несмотря ни на что".

Как помочь:

Благотворительный телефон программы "Зеленая лампа" на радио Baltkom 90006383 (1,42 евро) будет работать специально для Cаши Корнеева и его мамы до вторника, 3 января.

Помочь мальчику можно также на его странице, на сайте фонда ziedot.lv, где для него открыт специальный счет.

Также перечислить деньги можно на банковский счет:

Fonds "Ziedot.lv", регистрационный номер - 40008078226

SWEDBANK, банковский код - HABALV22

Номер счета - LV95HABA0551006150241

Цель - Помощь семье Александра Корнеева

Все средства, без каких-либо отчислений, пойдут на оплату няни-помощника для Сашиной мамы.

Благотворительная программа "Зеленая лампа" выходит на радио Baltkom 93.9 FM каждый вторник, в 16.00.

Программа "Зеленая лампа" подготовлена в сотрудничестве с фондом ziedot.lv. Благодарим за поддержку Фонд Бориса и Инары Тетеревых.

Присоединяйтесь к странице благотворительного проекта "Зеленая лампа" в социальной сети Facebook!