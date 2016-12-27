Зеленая лампа |

Для Ростислава Федорова, о котором программа "Зеленая лампа" на радио Baltkom рассказала на прошлой неделе, собрано 2017 евро.

На счет мальчика на сайте фонда ziedot.lv поступило 1066 евро. Был сделано 766 звонков на благотворительный телефон на сумму 951 евро.

Деньги пойдут на оплату занятий в центре АВА-терапии, который работает с детками-аутистами. Именно после курса этих занятий Ростик начал говорить. Специалисты считают, что у мальчика очень хорошие шансы.

Семья живет в Каугури. В этом году Ростик пошел в первый класс в начальную школу в Вайвари. Эта школа - единственная во всей Юрмале берёт особенных деток в обычные классы. Мама очень хочет, чтобы Ростик смог удержаться в хорошей обычной школе – иначе его переведут в школу для детей с отставанием в развитии – а это отбросит все усилия назад. Для этого Ростиславу нужно продолжать занятия в центре АВА-терапии – они ездят из Каугури в Илгуциемс 3 раза в неделю. Реальные результаты – налицо.

Годовой курс - три занятия в неделю - стоит 3168 евро. На данный момент не хватает всего 252 евро.

Помочь мальчику cейчас можно на его странице, на сайте фонда ziedot.lv, где для него открыт специальный счет.

Все средства, без каких-либо отчислений, будут направлены на оплату реабилитации 7-летнего Ростислава Фёдорова в центр АВА-терапии.

Также перечислить деньги можно на банковский счет:

Fonds "Ziedot.lv", регистрационный номер - 40008078226

SWEDBANK, банковский код - HABALV22

Номер счета - LV95HABA0551006150241

Цель - Помощь Ростиславу Федорову

Благотворительная программа "Зеленая лампа" выходит на радио Baltkom 93.9 FM каждый вторник, в 16.00.

Программа "Зеленая лампа" подготовлена в сотрудничестве с фондом ziedot.lv. Благодарим за поддержку Фонд Бориса и Инары Тетеревых.

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