Зеленая лампа |

Для 10-летнего Саши Корнеева, о котором программа "Зеленая лампа" на радио Baltkom рассказала во вторник, собрано 1284, 53 евро. На счет мальчика поступило 793,53 евро. Было сделано 394 звонка на благотворительный телефон на сумму 491 евро.

У Саши с рождения ДЦП, детский церебральный паралич. Мальчик не ходит и не говорит. В этом году Марина осталась одна с тяжелобольным сыном на руках: Сашин папа был дальнобойщиком, работал много – чтобы оплачивать лечение мальчика. Инсульт случился во время командировки. Когда мужа не стало, Марине пришлось самой носить 10-летнего сына на руках по лестницам, таскать инвалидную коляску и думать, где взять деньги на врачей. Сейчас этой маме очень нужна поддержка.

Только недавно, после интенсивных курсов специальной терапии, мальчик научился ползать на животе, три года назад начал сидеть с поддержкой. Его нельзя оставить одного. Есть самостоятельно и ухаживать за собой он не может. Но он все понимает, часто улыбается, пытается общаться.

Благотворительный телефон программы "Зеленая лампа" на радио Baltkom 90006383 (1,42 евро) будет работать специально для Cаши Корнеева и его мамы до вторника, 3 января.

Помочь мальчику можно также на его странице, на сайте фонда ziedot.lv, где для него открыт специальный счет.

Эта мама поразила нас своей внутренней силой, она не позволяет себе себя жалеть. Саша – ее второй ребенок, есть еще старшая дочка, которая уже замужем и живет отдельно. Мальчик родился преждевременно.Ребенок весил 1,190 кг.

Врачи предупредили сразу: 10 процентов шансов на то, что выживет. И если выживет – будет инвалидом. Марина решила для себя – она будет надеяться и делать все, что возможно.

Эти 10 лет были непрерывной борьбой за каждое движение, за каждую эмоцию ребенка. "Если с ним не заниматься по 5-6 часов ежедневно, он скоро будет корчиться от боли, и я даже не смогу посадить его в коляску", - объясняет Марина. Сашина комната похожа на спортивный зал и врачебный кабинет одновременно - приспособления для упражнений, мячики, бинты, подушки разных размеров. Маленькие результаты проявляются не сразу, но они есть.

Сейчас мама возит Сашу в спецшколу, он занимается уже во втором классе по специальной программе – по 3 часа в день.

Главное во всем процессе реабилитации – не дать болезни взять верх, не потерять уже достигнутые результаты. Права на остановку у Марины нет. Поэтому у них нет передышки ни на каникулы, ни на выходные.

После ухода из жизни мужа она с ребенком совсем одна. Кроме тяжелой психологической травмы, Марине теперь тяжело и материально.

Помогает присматривать за Сашей нянечка Татьяна, которая имеет специальный сертификат для работы с тяжелобольными детьми (таких нянь готовят в рамках совместного проекта фонда ziedot.lv и общества инвалидов и их друзей Apeirons - "Милая нянечка"). Стоимость услуг няни – 8 часов в неделю – 256 евро ежемесячно, включая налоги. В год это – 3072 евро. Мама Саши просит поддержки.

Как помочь:

Благотворительный телефон программы "Зеленая лампа" на радио Baltkom 90006383 (1,42 евро) будет работать специально для Cаши Корнеева и его мамы до вторника, 3 января.

Помочь мальчику можно также на его странице, на сайте фонда ziedot.lv, где для него открыт специальный счет.

Также перечислить деньги можно на банковский счет:

Fonds "Ziedot.lv", регистрационный номер - 40008078226

SWEDBANK, банковский код - HABALV22

Номер счета - LV95HABA0551006150241

Цель - Помощь семье Александра Корнеева

Благотворительная программа "Зеленая лампа" выходит на радио Baltkom 93.9 FM каждый вторник, в 16.00.

Программа "Зеленая лампа" подготовлена в сотрудничестве с фондом ziedot.lv. Благодарим за поддержку Фонд Бориса и Инары Тетеревых.

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